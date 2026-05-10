Хачанов вышел в четвертый круг "Мастерса" в Риме

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов пробился в четвертый раунд турнира серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого превышает 8,2 млн евро.
В матче третьего круга Хачанов (13-й номер посева) обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсхюлпа со счетом 5:7, 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 28 минут.
В следующем раунде Хачанов сыграет с 20-летним хорватом Дино Прижмичем. Во втором круге соперник россиянина, пробившийся в основную сетку через квалификацию, обыграл третьего сеяного серба Новака Джоковича.