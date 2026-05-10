Рейтинг@Mail.ru
В Гватемале прошел "Бессмертный полк" - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:07 10.05.2026 (обновлено: 08:48 10.05.2026)
В Гватемале прошел "Бессмертный полк"

В Гватемале в честь 81-й годовщины Победы прошла акция "Бессмертный полк"

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкВолонтер с георгиевской ленточкой на груди
Волонтер с георгиевской ленточкой на груди - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Волонтер с георгиевской ленточкой на груди . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Гватемале прошла международная акция «Бессмертный полк» в честь 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
  • Мероприятие было организовано посольством России совместно с российскими соотечественниками, проживающими в Гватемале.
  • Участники акции прошли с портретами родственников — участников войны.
МЕХИКО, 10 мая - РИА Новости. В Гватемале в честь 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне прошла международная акция "Бессмертный полк", сообщило посольство России в центральноамериканской республике.
"Состоялось торжественное шествие в память о славном подвиге наших предков, которые пожертвовали своими жизнями на фронтах ради Великой Победы над фашизмом и нацизмом", - говорится в сообщении на странице дипмиссии в Facebook*.
Мероприятие было организовано посольством России совместно с российскими соотечественниками, проживающими в Гватемале, при поддержке любителей истории и друзей дипломатической миссии.
Участники акции прошли с портретами родственников - участников войны, почтив память поколения победителей, внесшего решающий вклад в разгром нацизма и установление мира.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Память живет несмотря ни на что: по всему миру прошли шествия Бессмертного полка - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Память живет несмотря ни на что: в мире прошли шествия "Бессмертного полка"
Вчера, 12:07
 
В миреРоссияГватемала (республика)День Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала