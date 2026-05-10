В Гватемале прошел "Бессмертный полк"

МЕХИКО, 10 мая - РИА Новости. В Гватемале в честь 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне прошла международная акция "Бессмертный полк", сообщило посольство России в центральноамериканской республике.
"Состоялось торжественное шествие в память о славном подвиге наших предков, которые пожертвовали своими жизнями на фронтах ради Великой Победы над фашизмом и нацизмом", - говорится в сообщении на странице дипмиссии в Facebook*.
Мероприятие было организовано посольством России совместно с российскими соотечественниками, проживающими в Гватемале, при поддержке любителей истории и друзей дипломатической миссии.
Участники акции прошли с портретами родственников - участников войны, почтив память поколения победителей, внесшего решающий вклад в разгром нацизма и установление мира.
