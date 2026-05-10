Посол Андрей Грозов: попытки ревизии истории ставят мир на грань катастрофы

Попытки пересмотра итогов Второй мировой войны ведут к опасному размыванию исторической памяти и росту реваншистских настроений в Европе. О значении праздничной программы ко Дню Победы в Австрии и причинах отказа российской стороны от практики приглашения властей на эти мероприятия в интервью корреспонденту РИА Новости в Вене Светлане Берило рассказал посол РФ в Австрии Андрей Грозов.

– В дни празднования Дня Победы в ряде стран все чаще звучат призывы к так называемой "контекстуализации" памятников солдатам-освободителям, а также наблюдаются дискуссии о пересмотре роли и итогов Второй мировой войны. Как вы оцениваете эти тенденции?

– Рассматриваем подобные инициативы как часть целенаправленной линии на ревизию итогов Второй мировой войны. За псевдонаучной риторикой "контекстуализации" скрывается стремление пересмотреть общепризнанные исторические факты, принизить решающий вклад Советского Союза в разгром нацизма и поставить под сомнение освободительную миссию Красной армии. Фактически речь идет о сознательном искажении истории и попытках стереть из общественной памяти подвиг миллионов людей, отдавших жизни за освобождение Европы. Особое возмущение вызывают случаи осквернения и демонтажа памятников воинам-освободителям, что мы расцениваем как недопустимое кощунство и неуважение к памяти павших.

– Насколько, на ваш взгляд, подобные процессы могут свидетельствовать о росте реваншистских настроений и попытках пересмотра исторической памяти?

– Фиксируем тревожную тенденцию к росту реваншистских настроений в ряде государств. Попытки уравнивания освободителей и агрессоров, героизация коллаборационистов и пособников нацизма, а также замалчивание преступлений нацистского режима свидетельствуют о системной работе по переписыванию истории. Подобный курс подрывает основы послевоенного миропорядка, закрепленного в решениях Нюрнбергского трибунала, и ведет к размыванию фундаментальных принципов международного права. Считаем такие подходы абсолютно неприемлемыми.

– Видите ли вы риски того, что такие подходы, а также милитаризация экономики и вовлечение в текущие конфликты могут привести к повторению ошибок прошлого?

– Исторический опыт однозначно свидетельствует: игнорирование уроков Второй мировой войны, поощрение и тиражирование милитаристских и ревизионистских настроений и ставка на силовые методы решения международных проблем неизбежно ведут к эскалации и дестабилизации, ставят мир на грань катастрофы. Особую опасность представляет сочетание этих факторов с целенаправленным пересмотром исторической памяти. В условиях, когда обществу навязывается искаженное восприятие прошлого, существенно снижается иммунитет к деструктивным политическим решениям в настоящем.

– Видите ли вы сегодня в целом в Европе изменение отношения к теме Второй мировой войны в последние годы?

– Констатируем, что в ряде европейских стран усиливается тенденция к политизации исторической повестки и формированию односторонних трактовок событий Второй мировой войны. История все чаще используется как инструмент текущей конъюнктуры. В то же время отмечаем, что значительная часть европейского общества по-прежнему сохраняет уважительное отношение к памяти о войне и осознает решающий вклад советского народа в освобождение Европы от нацизма. Убеждены и стремимся довести это до конструктивно настроенной австрийской общественности, что противодействие попыткам фальсификации истории и защита исторической правды остаются важнейшей задачей, требующей последовательных усилий со стороны всего мирового сообщества.

– Есть ли изменения в программе празднования Дня Победы в этом году по сравнению с предыдущими?

– Все основные пункты праздничной программы ко Дню Победы сохраняются. Большой делегацией представителей российских дипломатических учреждений в Австрии совместно с коллегами из посольств стран СНГ мы проведем церемонии возложения венков и цветов на Центральном кладбище Вены и у памятника советскому воину-освободителю на Шварценбергплатц. Соотечественники из движения "Бессмертный полк-Австрия" готовят шествие "Бессмертного полка" по центру австрийской столицы, которое завершится на Шварценбергплатц праздничным концертом. В посольстве проведем прием по случаю праздника с традиционными "фронтовыми 100 граммами".

– Не было ли препятствий со стороны властей при организации мероприятий?

– Все акции 9 мая в Вене соответствующими столичными службами заблаговременно согласованы, каких-либо препятствий австрийская сторона нам не чинила.

– Участвуют ли в мероприятиях российской стороны местные власти или общественные организации?

– В праздничных мероприятиях в День Победы в Вене участвуют многие простые австрийцы, а также представители некоторых общественных организаций. С учетом недружественного курса австрийских властей по отношению к нашей стране от практики направления им приглашения на наши мероприятия мы отказались.

– Насколько сегодня важно проводить такие мероприятия именно в Австрии?

– Сохранение памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, недопущение искажения истории в угоду политической конъюнктуре – наш священный долг перед поколением победителей. Сегодня, когда мы видим, что нацизм в Европе вновь поднимает голову, проведение мемориальных акций и мероприятий как никогда значимо. Важно отметить и то, что День Победы играет большую роль в сплочении русскоязычной диаспоры. Отрадно отметить, что 9 мая праздничные мероприятия в Австрии пройдут не только в Вене, но и в Граце, Зальцбурге и других городах.

– Почему было решено пригласить именно Академический оркестр русских народных инструментов имени Некрасова?

– По сложившейся традиции, посольство вносит свой вклад в праздничный концерт, который организуют наши соотечественники 9 мая у памятника советскому воину-освободителю. В прошлом году мероприятие украсили своим великолепным выступлением молодые аккордеонисты из России, лауреаты многих международных конкурсов.