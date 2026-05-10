Названы продукты, снижающие риск гипертонии
14:34 10.05.2026 (обновлено: 15:20 10.05.2026)
Названы продукты, снижающие риск гипертонии

BMJ: употребление бобовых продуктов снижает риск развития гипертонии

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Регулярное употребление бобовых продуктов и сои снижает риск развития гипертонии.
  • У людей, которые чаще потребляют бобовые, риск повышенного артериального давления ниже на 16%, а при регулярном потреблении сои — на 19%.
  • Наибольший эффект замечен при ежедневном употреблении примерно 170 граммов бобовых и 60-80 граммов соевых продуктов.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Регулярное включение в рацион бобовых продуктов уменьшает вероятность развития гипертонии, говорится в работе ученых в журнале BMJ Nutrition Prevention & Health.
"Бобовые, включая сою, <…> представляют собой особенно перспективную группу продуктов для здоровья сердечно-сосудистой системы благодаря своему уникальному питательному профилю", — сообщается в статье.
Специалисты рассмотрели результаты 12 масштабных исследований с участием десятков тысяч человек из США, Европы и Азии. Анализ показал, что у людей, которые чаще потребляют бобовые, риск повышенного артериального давления ниже на 16 процентов, а при регулярном потреблении сои — на 19.
Отмечается, что наибольший эффект заметили при ежедневном употреблении примерно 170 граммов бобовых и 60-80 граммов соевых продуктов. Это связано с высоким содержанием в них калия, магния и пищевых волокон, которые способствуют поддержанию здоровья сосудистой системы.
Также ученые обратили внимание, что растительная пища может воздействовать на организм несколькими способами: растворимая клетчатка участвует в образовании соединений, способствующих расширению кровеносных сосудов, а изофлавоны, содержащиеся в сое, могут дополнительно помогать поддерживать нормальное артериальное давление.
В заключение подчеркивается, что эти результаты подтверждают рекомендации включать в рацион сою и другие бобовые в качестве здоровых источников белка.
