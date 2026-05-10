Названы продукты, снижающие риск гипертонии

Краткий пересказ от РИА ИИ Регулярное употребление бобовых продуктов и сои снижает риск развития гипертонии.

У людей, которые чаще потребляют бобовые, риск повышенного артериального давления ниже на 16%, а при регулярном потреблении сои — на 19%.

Наибольший эффект замечен при ежедневном употреблении примерно 170 граммов бобовых и 60-80 граммов соевых продуктов.

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Регулярное включение в рацион бобовых продуктов уменьшает вероятность развития гипертонии, говорится в работе ученых в журнале BMJ Nutrition Prevention & Health

"Бобовые, включая сою, <…> представляют собой особенно перспективную группу продуктов для здоровья сердечно-сосудистой системы благодаря своему уникальному питательному профилю", — сообщается в статье.

Европы и Специалисты рассмотрели результаты 12 масштабных исследований с участием десятков тысяч человек из США Азии . Анализ показал, что у людей, которые чаще потребляют бобовые, риск повышенного артериального давления ниже на 16 процентов, а при регулярном потреблении сои — на 19.

Отмечается, что наибольший эффект заметили при ежедневном употреблении примерно 170 граммов бобовых и 60-80 граммов соевых продуктов. Это связано с высоким содержанием в них калия, магния и пищевых волокон, которые способствуют поддержанию здоровья сосудистой системы.

Также ученые обратили внимание, что растительная пища может воздействовать на организм несколькими способами: растворимая клетчатка участвует в образовании соединений, способствующих расширению кровеносных сосудов, а изофлавоны, содержащиеся в сое, могут дополнительно помогать поддерживать нормальное артериальное давление.