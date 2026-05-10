Опрос показал, что немцы думают о проблемах миграции в стране

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Почти восемь из десяти немцев считают, что проблема с миграцией в Германии не решена, следует из опроса института Insa для газеты Bild.
В конце апреля канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что миграционная проблема "по большей части" устранена.
Согласно результатам опроса, 78% респондентов не согласны с этим высказыванием, тогда как только 11% поддержали мнение канцлера. Еще 11% не смогли дать однозначный ответ.
Примечательно, что среди сторонников блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который возглавляет Мерц, большинство (73%) также критически отнеслось к словам канцлера. Только одна пятая часть среди тех, кто поддерживает блок ХДС/ХСС, согласились с высказыванием Мерца, еще 7% опрошенных не стали отвечать не вопрос.
Опрос проводился 7-8 апреля среди 1003 респондентов. Погрешность не указана.
В апреле опрос телеканалов RTL и NTV показал, что работой канцлера Германии Фридриха Мерца не удовлетворены рекордные 80% немцев.
