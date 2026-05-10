В Германии призвали власти поучиться у США налаживанию диалога с Россией
14:37 10.05.2026 (обновлено: 15:06 10.05.2026)
В Германии призвали власти поучиться у США налаживанию диалога с Россией

Политик Дагделен призвала Германию поучиться у США налаживанию диалога с Россией

Флаги России и США
Флаги России и США. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Политик Дагделен призвала власти Германии поучиться у США налаживанию диалога с Россией.
  • Она считает, что отношения между Россией и ФРГ находятся сейчас на низшей точке.
  • По словам российского посла в Германии Нечаева, Россия разочарована тем, что ее провозгласили главным врагом и угрозой Германии.
БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен призвала власти Германии поучиться у США налаживанию диалога с Российской Федерацией.
США делают ставку на диалог с Россией, на переговоры, и это (происходит - ред.) отнюдь не только у республиканцев. Вместо немецкого безмолвия мы действительно можем и должны поучиться здесь у США", - сказала Дагделен на дискуссионной площадке в Берлине по теме "Мир посредством диалога", которая проходит с участием российского посла в Германии Сергея Нечаева.
По мнению политика, отношения между РФ и ФРГ находятся сейчас "на самой низшей точке".
"И это плохо для Германии, и плохо для Европы. Настоящего диалога (между Российской Федерацией и ФРГ - ред.) больше не происходит, и эта ситуация, на мой взгляд, крайне опасна", - считает Дагделен.
Как в пятницу заявил Нечаев, Россия разочарована, что ее провозгласили главным врагом и угрозой Германии, печально, что политический класс федеративной республики придерживается таких взглядов. Дипломат подчеркнул, что именно против РФ в стране разворачивается кампания, связанная с милитаризацией государства.
