В Германии призвали власти поучиться у США налаживанию диалога с Россией

БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен призвала власти Германии поучиться у США налаживанию диалога с Российской Федерацией.
"В США делают ставку на диалог с Россией, на переговоры, и это (происходит - ред.) отнюдь не только у республиканцев. Вместо немецкого безмолвия мы действительно можем и должны поучиться здесь у США", - сказала Дагделен на дискуссионной площадке в Берлине по теме "Мир посредством диалога", которая проходит с участием российского посла в Германии Сергея Нечаева.
По мнению политика, отношения между РФ и ФРГ находятся сейчас "на самой низшей точке".
"И это плохо для Германии, и плохо для Европы. Настоящего диалога (между Российской Федерацией и ФРГ - ред.) больше не происходит, и эта ситуация, на мой взгляд, крайне опасна", - считает Дагделен.
Как в пятницу заявил Нечаев, Россия разочарована, что ее провозгласили главным врагом и угрозой Германии, печально, что политический класс федеративной республики придерживается таких взглядов. Дипломат подчеркнул, что именно против РФ в стране разворачивается кампания, связанная с милитаризацией государства.