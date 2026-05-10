БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен призвала власти Германии поучиться у США налаживанию диалога с Российской Федерацией.

По мнению политика, отношения между РФ и ФРГ находятся сейчас "на самой низшей точке".

Как в пятницу заявил Нечаев, Россия разочарована, что ее провозгласили главным врагом и угрозой Германии, печально, что политический класс федеративной республики придерживается таких взглядов. Дипломат подчеркнул, что именно против РФ в стране разворачивается кампания, связанная с милитаризацией государства.