Гарбузов: столичный разработчик решений для атомной отрасли отмечает юбилей

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Научно-производственное предприятие "Доза", разработчик приборов и систем радиационного контроля, отмечает в воскресенье 35-летний юбилей, заявил министр правительства Москвы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.



Продукция востребована на российских и зарубежных атомных электростанциях и ледоколах, в сфере здравоохранения



Он указал, что столица является крупнейшим индустриальным центром России, где располагаются заводы и фабрики из более чем 20 сфер промышленности. Более 700 предприятий развивают в Москве направление приборостроения. Среди них — НПП "Доза".



"За 35 лет работы она создала масштабный парк оборудования радиационного контроля: более 1 тысячи систем сегодня используются на объектах атомной отрасли и на предприятиях, а также порядка 16 тысяч дозиметров — в медицинских учреждениях", — приводит слова Гарбузова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.



Предприятие осуществляет проекты полного цикла — от разработки до ввода в эксплуатацию. Системы радиационного контроля являются обязательным элементом инфраструктуры безопасности на объектах использования атомной энергии. Клинические дозиметры применяются в составе рентгеновских аппаратов отечественного и иностранного выпуска и нужны для безопасной медицинской диагностики.



В частности, за годы работы были реализованы проекты по созданию систем контроля радиационной обстановки для Курской АЭС-2, АЭС "Аккую" в Турции и АЭС "Руппур" в Бангладеш. Развитая научно-производственная база и активная поддержка Москвы способствуют созданию изделий с применением инновационных технологий и научных открытий.



НПП "Доза" имеет статус промкомплекса и право на налоговые льготы. Кроме того, ее дочернее предприятие "Доза Тех" в 2025 году стало резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва". При содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства разработчик также привлек инвестиционный кредит на постройку и оснащение новых площадей.