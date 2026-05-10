Биолог рассказал, как гадюка ведет себя перед нападением

Краткий пересказ от РИА ИИ Гадюка встает в стойку, сгибает тело зигзагом, шипит и подергивает кончиком хвоста перед нападением.

Гадюка почти никогда не нападает первой, кусает только при обороне, когда чувствует опасность.

Основная стратегия гадюки — убежать от человека, а не нападать на него.

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Гадюка перед нападением встает в стойку, сгибает тело зигзагом, шипит и подергивает кончиком хвоста, однако кусает змея только при обороне, сообщил РИА Новости герпетолог, старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ Евгений Дунаев.

"Гадюка не нападает первой почти никогда. Укусить может только в случае обороны. Обычно лишь тогда, когда почувствовала внезапную опасность, например, когда ваша стопа резко, при быстром шаге, оказалась в паре сантиметров от змеи", - рассказал Дунаев.

Биолог отметил, что также змея может напасть, когда ее пытаются убить, ударить палкой. Но "гадюка - благородная змея", даже в этом случае она будет предупреждать о нападении, уточнил он.