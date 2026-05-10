Биолог рассказал, как гадюка ведет себя перед нападением - РИА Новости, 10.05.2026
04:16 10.05.2026
Биолог рассказал, как гадюка ведет себя перед нападением

© РИА Новости / Игорь Подгорный | Гадюка обыкновенная
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гадюка встает в стойку, сгибает тело зигзагом, шипит и подергивает кончиком хвоста перед нападением.
  • Гадюка почти никогда не нападает первой, кусает только при обороне, когда чувствует опасность.
  • Основная стратегия гадюки — убежать от человека, а не нападать на него.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Гадюка перед нападением встает в стойку, сгибает тело зигзагом, шипит и подергивает кончиком хвоста, однако кусает змея только при обороне, сообщил РИА Новости герпетолог, старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ Евгений Дунаев.
"Гадюка не нападает первой почти никогда. Укусить может только в случае обороны. Обычно лишь тогда, когда почувствовала внезапную опасность, например, когда ваша стопа резко, при быстром шаге, оказалась в паре сантиметров от змеи", - рассказал Дунаев.
Биолог отметил, что также змея может напасть, когда ее пытаются убить, ударить палкой. Но "гадюка - благородная змея", даже в этом случае она будет предупреждать о нападении, уточнил он.
"Встанет в стойку, согнув тело зигзагом, и делая выпады из нее в сторону неприятеля, шипит, подергивает кончиком хвоста. Но основная ее стратегия - убежать от человека, а не нападать на него", - подчеркнул Дунаев.
