Рейтинг@Mail.ru
Махачкалинское "Динамо" обратится в ЭСК РФС по неназначенному пенальти - РИА Новости Спорт, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:16 10.05.2026
Махачкалинское "Динамо" обратится в ЭСК РФС по неназначенному пенальти

Газизов заявил, что "Динамо" обратится в ЭСК РФС из-за неназначенного пенальти

© пресс-служба ФК "Динамо" МахачкалаФутболисты махачкалинского "Динамо"
Футболисты махачкалинского Динамо - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© пресс-служба ФК "Динамо" Махачкала
Футболисты махачкалинского "Динамо". Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Махачкалинское "Динамо" планирует обратиться в экспертно-судейскую комиссию РФС из-за неназначенного пенальти в матче против грозненского "Ахмата".
  • Гендиректор Газизов хочет, чтобы там чтобы разъяснили, почему удар рукой в лицо не считается пенальти.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов заявил РИА Новости, что клуб собирается обратиться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу неназначенного пенальти в матче 29-го тура чемпионата России против грозненского "Ахмата".
Встреча прошла в воскресенье и завершилась со счетом 1:1. Главным судьей матча был Сергей Иванов.
Российская премьер-лига (РПЛ)
10 мая 2026 • начало в 17:15
Завершен
Ахмат
1 : 1
Динамо Махачкала
83‎’‎ • Галымжан Кенжебек
(Эгаш Касинтура)
38‎’‎ • Мохамед Аззи
(Хуссем Мрезиг)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Скорее всего, обратимся в ЭСК РФС по моменту с неназначенным пенальти, чтобы нам разъяснили, почему удар рукой в лицо не считается пенальти", - сказал Газизов.
Гендиректор "Динамо" отметил, что ему в целом не понравилось судейство в матче.
Футбольный мяч на поле - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Ни один клуб РПЛ не обратился в ЭСК после 28-го тура
5 мая, 13:51
 
ФутболСпортРоссияШамиль ГазизовРоссийский футбольный союз (РФС)Кубок России по футболуДинамо МоскваСергей Иванов (футболист)Ахмат
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Реал Мадрид
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Аталанта
    2
    3
  • Хоккей
    2-й период
    Монреаль
    Баффало
    4
    1
  • Хоккей
    11.05 04:30
    Анахайм
    Вегас
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Крылья Советов
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Сочи
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    А. Потапова
    32
    66
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Б. в. д. Зандсхюлп
    566
    744
  • Теннис
    Завершен
    Н. Осака
    Д. Шнайдер
    66
    12
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Динамо Махачкала
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Арсенал
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Балтика
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала