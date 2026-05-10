Рейтинг@Mail.ru
"Пора выйти". Во Франции призвали к жесткой мере из-за решения ЕС по России - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 10.05.2026
"Пора выйти". Во Франции призвали к жесткой мере из-за решения ЕС по России

Филлипо: Франция должна покинуть ЕС из-за запрета на покупку газа и нефти из РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парижу следует выйти из Европейского союза из-за запрета на поставки российских энергоносителей, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
  • Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Парижу следует выйти из Европейского союза из-за запрета на поставки российских энергоносителей, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
«

"Да, мы должны покинуть Евросоюз! Поскольку из-за ЕС нам приходится платить слишком много за электричество из-за европейского рынка электроэнергии, мы не можем снизить НДС на энергоносители, не можем покупать дешевые российские газ и нефть из-за глупых санкций, и Брюссель выступает против строения наших новых шести ядерных реакторов EPR-2!" — написал он в социальной сети X.

Украинский бизнесмен кидает камни в тюленя на Гавайях - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
СМИ: в США разгорелся скандал из-за выходца с Украины
Вчера, 11:15
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа.
Замглавы МИД Александр Грушко в ответ на это заявлял, что страны Евросоюза сами поставили себя в уязвимое положение, отказавшись от российских энергоносителей.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
В Финляндии выступили с радикальным призывом в отношении России
Вчера, 09:19
 
В миреФранцияРоссияПарижАлександр ГрушкоФлориан ФилиппоПатриотЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала