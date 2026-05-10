Медики и пожарные во Франции. Архивное фото

Медики и пожарные во Франции

© AP Photo / Lewis Joly Медики и пожарные во Франции

Во Франции загорелся склад у аэропорта "Шарль-де-Голль"

Краткий пересказ от РИА ИИ Во Франции недалеко от аэропорта "Шарль-де-Голль" произошло возгорание на складском помещении.

В тушении пожара было задействовано около 60 пожарных.

Пострадавших в результате пожара нет, и возгорание не нарушило движение транспорта.

ПАРИЖ, 10 мая - РИА Новости. Серьезное возгорание произошло на складском помещении недалеко от французского аэропорта "Шарль-де-Голль", в тушении было задействовано около 60 пожарных, сообщила газета Parisien со ссылкой на пожарную службу департамента Валь-д’Уаз.

Ранее в социальных сетях были опубликованы видеозаписи, на кадрах которых виден большой столб черного дыма, поднимающийся недалеко от аэропорта.

"Огромное черное облако в небе над департаментом Валь-д’Уаз. В субботу вечером возле аэропорта "Руасси - Париж - Шарль-де-Голль" произошел пожар… Пожар, который начался в складе… потребовал вмешательства около 60 пожарных", - говорится в материале издания.

По данным газеты, в результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства возгорания остаются неизвестными.