Во Франции загорелся склад у аэропорта "Шарль-де-Голль"

10:06 10.05.2026
Во Франции произошел крупный пожар на складе у аэропорта "Шарль-де-Голль"

© AP Photo / Lewis Joly
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во Франции недалеко от аэропорта "Шарль-де-Голль" произошло возгорание на складском помещении.
  • В тушении пожара было задействовано около 60 пожарных.
  • Пострадавших в результате пожара нет, и возгорание не нарушило движение транспорта.
ПАРИЖ, 10 мая - РИА Новости. Серьезное возгорание произошло на складском помещении недалеко от французского аэропорта "Шарль-де-Голль", в тушении было задействовано около 60 пожарных, сообщила газета Parisien со ссылкой на пожарную службу департамента Валь-д’Уаз.
Ранее в социальных сетях были опубликованы видеозаписи, на кадрах которых виден большой столб черного дыма, поднимающийся недалеко от аэропорта.
"Огромное черное облако в небе над департаментом Валь-д’Уаз. В субботу вечером возле аэропорта "Руасси - Париж - Шарль-де-Голль" произошел пожар… Пожар, который начался в складе… потребовал вмешательства около 60 пожарных", - говорится в материале издания.
По данным газеты, в результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства возгорания остаются неизвестными.
Крупный международный авиационный оператор Groupe ADP, управляющий воздушной гаванью, заявил, что складское помещение, на котором вспыхнул пожар, не связано с аэропортом. Согласно заявлению ADP, возгорание не нарушило движение транспорта, уточнила Parisien.
