Фламинго из Московского зоопарка впервые вышли на пруд после зимы

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Красные и розовые фламинго из Московского зоопарка вышли на большой пруд после зимнего перерыва, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"На старой территории Московского зоопарка, подведомственного столичному департаменту культуры, после зимнего перерыва на Большой пруд вышли красные и розовые фламинго", - говорится в сообщении.
Как отмечается на сайте, цвет перьев фламинго зависит от рациона. В зоопарке птицам дают тертую морковь, рыбный фарш, ракообразных, гаммарус и специальный корм с витаминными добавками.
"Чем больше каротиноидов из водорослей и ракообразных попадает в организм птиц, тем ярче их оперение. Птенцы, например, появляются серо-белыми и приобретают свой взрослый цвет со временем", - добавляется в сообщении.
По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, всю зиму в теплом вольере фламинго поддерживалась комфортная температура около плюс 15 градусов, поэтому в начале мая они вышли на свежий воздух.
"Они отлично перенесли переезд на пруд и уже радуют гостей зоопарка своим великолепием", - приводятся в сообщении слова Акуловой.
