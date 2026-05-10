Фламинго из Московского зоопарка впервые вышли на пруд после зимы

Краткий пересказ от РИА ИИ Красные и розовые фламинго из Московского зоопарка вышли на большой пруд после зимнего перерыва.

Цвет перьев фламинго зависит от рациона: чем больше каротиноидов из водорослей и ракообразных попадает в организм птиц, тем ярче их оперение.

Всю зиму в теплом вольере фламинго поддерживалась комфортная температура около +15 градусов, поэтому в начале мая они вышли на свежий воздух.

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Красные и розовые фламинго из Московского зоопарка вышли на большой пруд после зимнего перерыва, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"На старой территории Московского зоопарка , подведомственного столичному департаменту культуры, после зимнего перерыва на Большой пруд вышли красные и розовые фламинго", - говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте, цвет перьев фламинго зависит от рациона. В зоопарке птицам дают тертую морковь, рыбный фарш, ракообразных, гаммарус и специальный корм с витаминными добавками.

"Чем больше каротиноидов из водорослей и ракообразных попадает в организм птиц, тем ярче их оперение. Птенцы, например, появляются серо-белыми и приобретают свой взрослый цвет со временем", - добавляется в сообщении.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой , всю зиму в теплом вольере фламинго поддерживалась комфортная температура около плюс 15 градусов, поэтому в начале мая они вышли на свежий воздух.