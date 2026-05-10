Фицо рассказал о встрече с Путиным
14:12 10.05.2026
Фицо рассказал о встрече с Путиным

Премьер Словакии Фицо заявил, что его встреча с Путиным прошла очень хорошо

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин встречает председателя правительства Словакии Роберта Фицо в Кремле в День Победы
Президент России Владимир Путин встречает председателя правительства Словакии Роберта Фицо в Кремле в День Победы
  • Роберт Фицо заявил, что его встреча с Владимиром Путиным прошла очень хорошо.
  • Российский президент в субботу провел переговоры с премьером Словакии, который приезжал в Москву на День Победы.
МОСКВА, 10 мая РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо.
«
"Очень хорошо!" - заявил Фицо, отвечая на вопрос журналиста ИС "Вести" Павла Зарубина.
Путин провел в субботу переговоры с Фицо, который находился в Москве по случаю Дня Победы.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Фицо ждет разговор о его визите в российскую столицу на День Победы.
Фицо заявил, что ждет звонков из ЕС с расспросами о переговорах с Путиным
