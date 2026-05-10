09:19 10.05.2026
В Финляндии выступили с радикальным призывом в отношении России

Мема: ЕС необходимо снова начать покупать российские энергоносители

Флаг Финляндии. Архивное фото
  • Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал Евросоюз вновь начать закупки энергоносителей из России.
  • Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Европейскому союзу следует вновь начать закупки энергоносителей из России, призвал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Независимо от того, введены санкции или нет, Евросоюз отчаянно нуждается в российских энергоносителях. Будет мудрым решением для ЕС прекратить выставлять себя самым нравственным и купить больше энергоносителей из России на фоне происходящего энергетического кризиса", — написал он в социальной сети X.

Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа.
Замглавы МИД Александр Грушко в ответ на это заявлял, что страны Евросоюза сами поставили себя в уязвимое положение, отказавшись от российских энергоносителей.
