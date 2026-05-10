Глава МИД Финляндии попала в скандал из-за слов о ВСУ

07:29 10.05.2026 (обновлено: 07:30 10.05.2026)
ZDF: глава МИД Финляндии Валтонен попала в неловкую ситуацию из-за слов о ВСУ

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Финляндии Элина Валтонен назвала ВСУ самой боеспособной армией Европы в интервью немецкому телеканалу ZDF.
  • Ведущий возмутился, что Валтонен не упомянула немецкую армию, недоуменно посмотрев на министра
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен попала в неловкую ситуацию, говоря о якобы самых сильных армий Европы в интервью немецкому телеканалу ZDF.
Валтонен назвала ВСУ, а не бундесвер, самой боеспособной армией, а затем замялась, когда ведущий возмущенно спросил, почему она не упомянула немецкую армию.
"Мне все же интересно: а почему вы сейчас не назвали Германию?", — поинтересовался ведущий.
На записи видно, что Валтонен после неловкой заминки пытается спорить с ведущим, говоря, что у Украины якобы самые сильные козыри на руках, на что журналист лишь недоуменно смотрит на нее.
"У Украины сейчас самые сильные козыри даже в американском понимании", — постаралась оправдаться Валтонен.
