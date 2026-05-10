15:13 10.05.2026 (обновлено: 17:59 10.05.2026)
Евродепутат от Румынии разорвала флаг ЕС в знак протеста против Дня Европы

© соцсети Дианы Шошоакэ
КИШИНЕВ, 10 мая — РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "SOS Румыния" Диана Шошоакэ в День Европы опубликовала видео, на котором вместе со сторонниками разрывает флаг ЕС.
"Люди должны знать, что им нужно праздновать: не свинство Дня Европы, давайте праздновать свои вещи", — написала она.

Шошоакэ возмутилась тем, что соотечественники чтят Европу, которая "ногами попирает" ее страну. Вместо этого она предложила отмечать день независимости своего государства. Как пояснила сама политик в соцсетях, устроив эту акцию, она "хотела получить свою часть Европы, забрать свою Румынию".
Страны ЕС 9 мая празднуют День Европы — в 1950 году в эту дату обнародовали декларацию французского министра иностранных дел Робера Шумана. Она объединила сталелитейную промышленность Франции и Германии, положив начало первому европейскому сообществу, ставшему прообразом Европейского союза.
День освобождения Европы от фашизма там отмечают 8 мая. При этом официальные лица в последние годы часто не упоминают вклад СССР в это событие.
