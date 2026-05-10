В Эстонии Украину призвали держать свои беспилотники подальше от страны

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал Украину держать свои беспилотники подальше от эстонской территории.
"Разумеется, все это требует уточнения и разъяснения. Что именно это означает? Этим (получением разъяснений - ред.) мы сейчас очень оперативно и занимаемся. Для украинской стороны самый простой способ удерживать свои беспилотники подальше от нашей территории – это более эффективный контроль над своей деятельностью", - приводит ERR слова Певкура.
Согласно сообщению, неделю назад министры обороны Эстонии и Украины обсуждали меры, которые можно было бы принять по этому вопросу. Певкур, в частности, предлагает оборудовать дроны системами для их дистанционного уничтожения.
В марте полиция Эстонии сообщала, что украинский дрон сбился с курса и врезался в дымовую трубу электростанции в деревне Аувер, расположенной недалеко от Нарвы у границы с РФ. В апреле местные СМИ также сообщали, что на севере страны обнаружены обломки, вероятно, украинского БПЛА. При этом власти Эстонии заявили, что не давали разрешения Украине использовать свою территорию и воздушное пространство для атак беспилотников на российские объекты.