10:39 10.05.2026 (обновлено: 10:40 10.05.2026)
В Эстонии Украину призвали держать свои беспилотники подальше от страны

Флаг Эстонии. Архивное фото
  • Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал Украину держать свои беспилотники подальше от эстонской территории.
  • Эстония и Украина обсуждали меры по предотвращению инцидентов с БПЛА, включая предложение оборудовать дроны системами для их дистанционного уничтожения.
  • Премьер-министр Эстонии Кристен Михал потребовал от Киева, чтобы обломки дронов ВСУ не падали на территории прибалтийской страны.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал Украину держать свои беспилотники подальше от эстонской территории.
Согласно эстонской телерадиокомпании ERR, после ряда инцидентов с БПЛА Украина хочет направить в страны Балтии своих экспертов для усиления воздушной безопасности и уже связалась по этому вопросу с посольством Эстонии.
"Разумеется, все это требует уточнения и разъяснения. Что именно это означает? Этим (получением разъяснений - ред.) мы сейчас очень оперативно и занимаемся. Для украинской стороны самый простой способ удерживать свои беспилотники подальше от нашей территории – это более эффективный контроль над своей деятельностью", - приводит ERR слова Певкура.
Согласно сообщению, неделю назад министры обороны Эстонии и Украины обсуждали меры, которые можно было бы принять по этому вопросу. Певкур, в частности, предлагает оборудовать дроны системами для их дистанционного уничтожения.
Премьер Эстонии Кристен Михал 4 мая потребовал от Киева, чтобы обломки дронов ВСУ не падали на территории прибалтийской страны.
В марте полиция Эстонии сообщала, что украинский дрон сбился с курса и врезался в дымовую трубу электростанции в деревне Аувер, расположенной недалеко от Нарвы у границы с РФ. В апреле местные СМИ также сообщали, что на севере страны обнаружены обломки, вероятно, украинского БПЛА. При этом власти Эстонии заявили, что не давали разрешения Украине использовать свою территорию и воздушное пространство для атак беспилотников на российские объекты.
