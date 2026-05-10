00:02 10.05.2026
Житель Германии поблагодарил СССР за освобождение на акции в Гамбурге

© РИА Новости
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Гамбурге прошла акция «Бессмертный полк», ставшая юбилейной — десятой по счету.
  • Один из участников акции, местный житель, нес плакат с благодарностью гражданам СССР за освобождение Германии от нацизма.
  • Также на акции был замечен транспарант с упоминанием о 27 миллионах погибших за годы войны советских граждан.
ГАМБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Один из участников шествия "Бессмертный полк" в Гамбурге из числа местных жителей нес в руках плакат с благодарностью гражданам СССР за освобождение Германии от нацизма, передает корреспондент РИА Новости.
На самодельном плакате было написано: "Спасибо гражданам СССР за освобождение".
На транспаранте еще одного участника акции из числа местных жителей отмечалось по-немецки, что в Германии помнят о 27 миллионах погибших за годы войны советских граждан, которые заплатили самую высокую цену в борьбе с нацизмом.
Акция "Бессмертный полк" в Гамбурге прошла в этом году в десятый раз и стала юбилейной. В ней приняли участие многочисленные соотечественники и представители германских антифашистских и левых организаций.
В миреСССРГерманияГамбург (город)День Победы — 2026
 
 
