Житель Германии поблагодарил СССР за освобождение на акции в Гамбурге

ГАМБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Один из участников шествия "Бессмертный полк" в Гамбурге из числа местных жителей нес в руках плакат с благодарностью гражданам СССР за освобождение Германии от нацизма, передает корреспондент РИА Новости.
На самодельном плакате было написано: "Спасибо гражданам СССР за освобождение".
На транспаранте еще одного участника акции из числа местных жителей отмечалось по-немецки, что в Германии помнят о 27 миллионах погибших за годы войны советских граждан, которые заплатили самую высокую цену в борьбе с нацизмом.
Акция "Бессмертный полк" в Гамбурге прошла в этом году в десятый раз и стала юбилейной. В ней приняли участие многочисленные соотечественники и представители германских антифашистских и левых организаций.
