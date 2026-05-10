Экономисты рассказали, как заработать на банковских вкладах по максимуму

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Чтобы выгода от банковских вкладов была максимальной, экономисты в беседе с РИА Новости рекомендовали не хранить все деньги в "одной корзине" и на одном сроке, помнить, что маркетинговые сверхдлинные вклады - это не всегда выгодно, а также внимательно изучать условия вклада.

"При оформлении срочного вклада желательно быть уверенным, что деньги не понадобятся раньше срока его окончания, и не придется закрывать вклад досрочно с потерей процентов. Если такая вероятность есть, то можно одну часть денег разместить на более долгосрочном вкладе, а другую часть - на менее долгосрочных вкладах", - советует аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов

По словам аналитика, это повысит гибкость в распоряжении своими средствами.

"Грамотное планирование, диверсификация по срокам и банкам, а также внимательное отношение к условиям вкладов позволят клиентам получить максимальный доход, пока ставки все еще остаются на высоком уровне, и защитить свои сбережения от возможного падения доходности в ближайшие месяцы", - сказал директор по развитию финансовых продуктов "Сравни" Магомед Гамзаев.

Директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса "Выберу.ру" Анна Романенко советует не забывать о диверсификации своих вложений - если сумма превышает минимальный порог для вклада, лучше распределить ее между несколькими депозитами. Это позволит при необходимости частично снять деньги без потери процентов по всей сумме.

Также, по словам Романенко, следует внимательно подходить к выбору типа продукта. Отзывно-пополняемые вклады с более низкой ставкой могут быть выгоднее в реальной жизни, чем депозиты с жесткими условиями, при досрочном закрытии которых теряются все проценты. Финансовая гибкость в условиях неопределенности зачастую важнее максимальной ставки, считает она.

"Не кладите все деньги в одну корзину и на один срок. Разделите сумму на три части. Краткосрочная: 20-30% депозитного портфеля разместите на срок 3 месяца. Это страховка от резкого роста ставок (что маловероятно, но возможно) и быстрый доступ к деньгам. Среднесрочная (40-50% портфеля): на срок 6-9 месяцев. Если ставка начнет падать через месяц, этот вклад еще полгода будет приносить пиковый доход. Долгосрочная: 30-40% разместите на 1 год. Позволяет зафиксировать текущую высокую доходность на случай, если ЦБ начнет более активно снижать ключевую ставку летом", - рекомендует директор по сберегательным продуктам финансового маркетплейса "Финуслуги" Денис Донских.

Также для максимальной выгоды он советует фиксировать ставку сейчас и не ждать более выгодного момента, так как разговоры о снижении ключевой ставки ЦБ РФ идут постоянно.

"Ждать еще более высокого процента сейчас бессмысленно - потолок уже близко. Промедление может стоить потери 1–2 процентных пунктов", - считает Донских.