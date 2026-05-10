14:21 10.05.2026
Фицо проведет совещание с Transpetrol по итогам переговоров в России

Фицо проведет срочное совещание с Transpetrol по итогам переговоров в РФ

© AP Photo / Petr David Josek — Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фицо проведет срочное совещание с оператором нефтетранспортной системы Transpetrol по итогам переговоров в России, касающихся поставок энергоресурсов.
  • Он сообщил о возможных шагах, которые могут помочь Словакии в вопросе обеспечения энергоресурсами.
  • Премьер отменил свое участие в официальных торжествах по случаю Дня победы над фашизмом из-за проведения совещания с Transpetrol.
БРАТИСЛАВА, 10 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо проведет срочное совещание с государственным оператором нефтетранспортной системы Transpetrol по итогам переговоров в России, касающихся поставок энергоресурсов.
"С учетом итогов переговоров, которые были вчера в Москве, я должен срочно созвать совещание с участием компании Transpetrol, потому что мы вчера (в России - ред.) много говорили о поставках газа и нефти в Словакию, и я должен очень срочно передать эту информацию представителям этой компании", - сказал Фицо на пресс-конференции в воскресенье.
Он сообщил, что вырисовываются определенные шаги, которые могут посодействовать Словакии в вопросе обеспечения энергоресурсами.
"Если они будут реализованы, то я проинформирую вас", - заключил Фицо.
В связи с проведением этого совещания Фицо отменил свое участие в официальных торжествах по случаю Дня победы над фашизмом, которые состоятся в воскресенье в Словакии.
Государственная компания Transpetrol является оператором словацкого участка нефтепровода "Дружба", обеспечивает транзит и распределение нефти по территории Словакии.
