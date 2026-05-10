Ефимов: жители 22 домов оформили договоры на квартиры по реновации в апреле - РИА Новости, 10.05.2026
20:10 10.05.2026
Ефимов: жители 22 домов оформили договоры на квартиры по реновации в апреле

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Жители 22 старых домов в Москве в апреле заключили договоры на квартиры по программе реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Одним из факторов, влияющих на темпы реализации программы реновации, является удобство и скорость заключения договоров на новые квартиры. В апреле завершили оформление документов, необходимых для переезда, все жители 22 расселяемых домов – около 3,7 тысячи горожан", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Замглавы города отметил, что в первом квартале этого года документы на новое жилье по реновации оформили жители 48 домов.
В сообщении пресс-службы градкомплекса также говорится, что в восточной части столицы договоры оформили жители четырех старых домов. В северной части Москвы документы сделали жители трех домов, и по столько же в северо-восточной, юго-восточной частях города и в Троицком округе. В новостройки переедут по два дома в западной и юго-западной частях города, по одному дому – в южной и северо-западной частях.
Быстрее всех договоры заключили жители дома в районе Коптево: в декабре 2025 года они посмотрели квартиры, а через четыре месяца оформили документы, добавили в градкомплексе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Алексеевском районе сдали новостройку по реновации.
