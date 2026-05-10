17:17 10.05.2026 (обновлено: 17:53 10.05.2026)
Старцева и Тасоев завоевали золото на турнире Большого шлема в Астане

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские дзюдоисты Элис Старцева и Инал Тасоев завоевали золотые медали на турнире Большого шлема в Астане.
  • Старцева победила представительницу Казахстана Камилу Берликаш, а Тасоев — Ушанги Кокаури из Азербайджана.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские дзюдоисты Элис Старцева и Инал Тасоев завоевали золотые медали на турнире Большого шлема, который завершился в Астане.
Старцева в финальной схватке в весовой категории свыше 78 кг одолела представительницу Казахстана Камилу Берликаш.
Двукратный чемпион мира Инал Тасоев в финале весовой категории свыше 100 кг победил Ушанги Кокаури из Азербайджана.
Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) 27 ноября 2025 года проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. В Астане россияне выступают с флагом и гимном.
