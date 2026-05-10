На юго-западе Москвы автомобиль въехал в здание ресторана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На юго-западе Москвы произошло ДТП: автомобиль въехал в здание ресторана.
- Предварительно установлено, что водителю стало плохо за рулем, пострадавших в результате ДТП нет.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Автомобиль наехал на препятствие на юго-западе Москвы, предварительно, водителю стало плохо за рулем, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
"Сегодня в вечернее время в районе дома 19 по Университетской улице произошло ДТП. Предварительно установлено, что водителю стало плохо за рулем и он совершил наезд на препятствие", - говорится в сообщении.
В результате ДТП пострадавших нет.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, водитель въехал в здание ресторана.
2 октября 2025, 17:50