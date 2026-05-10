Рейтинг@Mail.ru
В Югре два человека погибли в ДТП с автобусом и легковушкой - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 10.05.2026 (обновлено: 18:14 10.05.2026)
В Югре два человека погибли в ДТП с автобусом и легковушкой

В Югре два человека погибли и трое пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой

© Фото : Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа/ВКонтактеПоследствия ДТП с легковым автомобилем и автобусом в Ханты-Мансийском автономном округе. 10 мая 2026
Последствия ДТП с легковым автомобилем и автобусом в Ханты-Мансийском автономном округе. 10 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© Фото : Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа/ВКонтакте
Последствия ДТП с легковым автомобилем и автобусом в Ханты-Мансийском автономном округе. 10 мая 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ханты-Мансийском автономном округе произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля.
  • В результате аварии погибли два человека, еще трое получили травмы.
  • Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Два человека погибли, трое пострадали в ДТП с легковым автомобилем и автобусом, перевозившим сотрудников предприятия, в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
"На 48-м километре автомобильной дороги "Сургут-Когалым" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего сотрудников предприятия, и легкового автомобиля. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля погибли, еще один пассажир получил травмы. Также пострадали два пассажира автобуса", – рассказали в прокуратуре.
Отмечается, что прокуратура признала законным возбуждение полицией уголовного дела о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.
Как уточнили журналистам в окружном управлении СК по региону, предварительно, водитель автобуса выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль. Следователи начали проверку по уголовной статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Автомобиль такси опрокинулся в результате ДТП в деревне Пехорка в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
В Подмосковье такси опрокинулось в результате ДТП
Вчера, 17:22
 
ПроисшествияХанты-Мансийский автономный округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала