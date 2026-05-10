В Югре два человека погибли в ДТП с автобусом и легковушкой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Два человека погибли, трое пострадали в ДТП с легковым автомобилем и автобусом, перевозившим сотрудников предприятия, в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
"На 48-м километре автомобильной дороги "Сургут-Когалым" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего сотрудников предприятия, и легкового автомобиля. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля погибли, еще один пассажир получил травмы. Также пострадали два пассажира автобуса", – рассказали в прокуратуре.
Отмечается, что прокуратура признала законным возбуждение полицией уголовного дела о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.
Как уточнили журналистам в окружном управлении СК по региону, предварительно, водитель автобуса выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль. Следователи начали проверку по уголовной статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.