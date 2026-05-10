Под Нижним Тагилом в массовом ДТП погиб человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Один человек погиб, шестеро пострадали в массовом ДТП под Нижним Тагилом в Свердловской области, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария произошла в воскресенье на 142-м километре трассы "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов", под Нижним Тагилом.
"По предварительным данным, на данном участке автодороги столкнулись три автомобиля. В результате происшествия один человек погиб, еще шестеро пострадали", – говорится в сообщении.
Отмечается, что автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП, личности погибшего и всех пострадавших и точный характер и степень тяжести полученных ими травм.
