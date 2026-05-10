Пострадавшим в ДТП с автобусом в Омской области начали оказывать помощь

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пострадавшим в ДТП в Омской области с автобусом, перевозившим детей, оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Ранее РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что ДТП произошло между школьным автобусом и грузовым автомобилем на трассе в Омской области, погиб один ребенок, семь пострадали.