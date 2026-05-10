Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшим в ДТП с автобусом в Омской области начали оказывать помощь - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 10.05.2026

Пострадавшим в ДТП с автобусом в Омской области начали оказывать помощь

© Фото : Управление МВД России по Омской области/ВКонтактеПоследствия ДТП с участием автобуса в Омской области
Последствия ДТП с участием автобуса в Омской области - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© Фото : Управление МВД России по Омской области/ВКонтакте
Последствия ДТП с участием автобуса в Омской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ДТП в Омской области между школьным автобусом и грузовым автомобилем погиб один ребенок, семь пострадали.
  • Пострадавшим в аварии оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, которую контролируют министр здравоохранения региона и министр региональной безопасности.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пострадавшим в ДТП в Омской области с автобусом, перевозившим детей, оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, сообщил губернатор Виталий Хоценко.
Ранее РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что ДТП произошло между школьным автобусом и грузовым автомобилем на трассе в Омской области, погиб один ребенок, семь пострадали.
"Пострадавшим в аварии оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - написал Хоценко в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что оказание помощи контролируют министр здравоохранения региона и министр региональной безопасности.
Последствия ДТП в Воронеже - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
В Воронеже легковушку выбросило на остановку после ДТП, пострадали дети
8 мая, 10:28
 
ПроисшествияОмская областьВиталий Хоценко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала