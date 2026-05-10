Прилепин рассказал, что его должность в "Справедливой России" заморожена

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Писатель Захар Прилепин рассказал, что его должность заместителя председателя партии «Справедливая Россия» заморожена.
- Прилепин подписал новый контракт с Добровольческим корпусом и вернулся в зону проведения СВО.
- Контракт с Добровольческим корпусом не предполагает непосредственного участия Прилепина в политической деятельности, но позволяет ему время от времени высказываться на общеполитические темы.
ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин рассказал в интервью РИА Новости, что его должность заместителя председателя партии "Справедливая Россия" заморожена на время службы по военному контракту.
Прилепин в ноябре 2025 года подписал новый контракт с Добровольческим корпусом и вернулся в зону проведения СВО, а недавно в интервью РИА Новости писатель заявил о том, что планирует продление этого контракта.
"Контракт с Добровольческим корпусом не предполагает моего непосредственного участия в политической деятельности, то есть я не могу занимать политические должности. В данный момент я заместитель председателя партии "Справедливая Россия". Но у меня замороженная эта должность потому, что я не могу это совмещать", - сообщил Прилепин.
Писатель добавил, что при этом контракт не запрещает делать ему "время от времени какие-либо высказывания на общеполитические темы".
