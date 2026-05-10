Генконсульство в Техасе отметило День Победы с кинопоказом

Генконсульство в Техасе отметило День Победы с кинопоказом

© Фото : Генеральное консульство Российской Федерации в Хьюстоне Генконсульство в Техасе отметило День Победы с кинопоказом

Генконсульство в Техасе отметило День Победы с кинопоказом и концертом

Краткий пересказ от РИА ИИ Генеральное консульство России в Хьюстоне, штат Техас, провело мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Участникам празднования показали фильм «Солдатик» о мальчике — сыне полка, также состоялся концерт художественной самодеятельности.

Гости мероприятия принесли портреты своих родственников, служивших во время Великой Отечественной войны, ранее была проведена акция «Бессмертный полк».

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Генеральное консульство России в городе Хьюстон штат Техас провело 9 мая мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, участникам празднования показали фильм "Солдатик" о мальчике-сыне полка.

Как отмечается в заявлении консульства, опубликованном в соцсети X, торжественное мероприятие и кинопоказ прошли в одном из кинотеатров города.

"Генконсул (Николай Витальевич - ред.) Н.В.Пукалов обратился к собравшимся с приветственным словом, сделав акцент на объединяющем значении Дня Великой Победы для русскоязычной общины... Украшением праздника стали подготовленный соотечественниками концерт художественной самодеятельности с песнями и стихами, включая выступление ансамбля "Сударушка", а также кинопоказ фильма "Солдатик", посвященный судьбе мальчика - сына полка", - говорится в публикации консульства.

В сообщении генконсульства упоминается, что гости мероприятия принесли портреты своих родственников, служивших во время Великой Отечественной войны. Ведомство уточнило, что ранее была проведена акция "Бессмертный полк".