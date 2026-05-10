Генконсульство в Техасе отметило День Победы с кинопоказом и концертом
06:19 10.05.2026 (обновлено: 10:05 10.05.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральное консульство России в Хьюстоне, штат Техас, провело мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
  • Участникам празднования показали фильм «Солдатик» о мальчике — сыне полка, также состоялся концерт художественной самодеятельности.
  • Гости мероприятия принесли портреты своих родственников, служивших во время Великой Отечественной войны, ранее была проведена акция «Бессмертный полк».
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Генеральное консульство России в городе Хьюстон штат Техас провело 9 мая мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, участникам празднования показали фильм "Солдатик" о мальчике-сыне полка.
Как отмечается в заявлении консульства, опубликованном в соцсети X, торжественное мероприятие и кинопоказ прошли в одном из кинотеатров города.
"Генконсул (Николай Витальевич - ред.) Н.В.Пукалов обратился к собравшимся с приветственным словом, сделав акцент на объединяющем значении Дня Великой Победы для русскоязычной общины... Украшением праздника стали подготовленный соотечественниками концерт художественной самодеятельности с песнями и стихами, включая выступление ансамбля "Сударушка", а также кинопоказ фильма "Солдатик", посвященный судьбе мальчика - сына полка", - говорится в публикации консульства.
В сообщении генконсульства упоминается, что гости мероприятия принесли портреты своих родственников, служивших во время Великой Отечественной войны. Ведомство уточнило, что ранее была проведена акция "Бессмертный полк".
В субботу корреспондент РИА Новости сообщал, что День Победы также отметили в Нью-Йорке. Соотечественники почтили память героев минутой молчания, затем под песни военных лет возложили цветы к памятнику, посвященному Второй мировой войне ("Мемориал Восточного побережья" – в честь павших американских моряков).
