Крымские дайверы провели свой "Бессмертный полк" на дне Черного моря

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости. Дайверы провели свой "Бессмертный полк" на дне Черного моря у берегов Крыма в районе мыса Меганом, сообщил РИА Новости руководитель крымского морского клуба "Волшебник" Валерий Пивоваров.

По его словам, место погружения выбрано тематическое - у затонувшего судна ОС-5, которое было предназначено для контрольных испытаний торпедного оружия. Дайверы погрузились с шестью портретами моряков-подводников, а также установили на дне моря копию Знамени Победы.