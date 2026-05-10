00:55 10.05.2026 (обновлено: 08:17 10.05.2026)
Крымские дайверы провели свой "Бессмертный полк" на дне Черного моря

Берег Черного моря в Феодосии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Крымские дайверы провели «Бессмертный полк» на дне Черного моря у мыса Меганом.
  • Дайверы погрузились ко дну моря с портретами воинов-подводников и установили копию Знамени Победы на дне моря у затонувшего судна ОС-5.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости. Дайверы провели свой "Бессмертный полк" на дне Черного моря у берегов Крыма в районе мыса Меганом, сообщил РИА Новости руководитель крымского морского клуба "Волшебник" Валерий Пивоваров.
"Крымские дайверы провели свой "Бессмертный полк" на мысе Меганом и погрузились ко дну моря с портретами воинов-подводников, принимавших участие в сражениях в Черном море во времена Великой Отечественной войны", - сказал Пивоваров.
По его словам, место погружения выбрано тематическое - у затонувшего судна ОС-5, которое было предназначено для контрольных испытаний торпедного оружия. Дайверы погрузились с шестью портретами моряков-подводников, а также установили на дне моря копию Знамени Победы.
