В Свердловской области произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии.

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пожар на площади 3850 квадратных метров тушат на территории деревообрабатывающего предприятия в Свердловской области, сообщает МЧС региона.
"Пожар произошел по адресу: МО Дегтярск, Объездная дорога, 6 Б. Происходит горение двух складских и одного бытового зданий, двух зданий автосервисов и готовой продукции, складированной на открытой территории деревообрабатывающего предприятия в промышленной зоне. Общая площадь пожара 3850 квадратных метров", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
Отмечается, что угроза распространения огня на жилой сектор отсутствует.
К тушению привлечено порядка 50 человек и 18 единиц техники.