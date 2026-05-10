В Свердловской области произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии - РИА Новости, 10.05.2026
15:18 10.05.2026 (обновлено: 16:04 10.05.2026)
© МЧС Свердловской области/MAX — Ликвидация пожара на территории деревообрабатывающего предприятия в Свердловской области
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Свердловской области произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии.
  • Площадь пожара составляет 3850 квадратных метров, горят два складских и одно бытовое здание, два здания автосервисов и готовая продукция на открытой территории.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пожар на площади 3850 квадратных метров тушат на территории деревообрабатывающего предприятия в Свердловской области, сообщает МЧС региона.
"Пожар произошел по адресу: МО Дегтярск, Объездная дорога, 6 Б. Происходит горение двух складских и одного бытового зданий, двух зданий автосервисов и готовой продукции, складированной на открытой территории деревообрабатывающего предприятия в промышленной зоне. Общая площадь пожара 3850 квадратных метров", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
Отмечается, что угроза распространения огня на жилой сектор отсутствует.
К тушению привлечено порядка 50 человек и 18 единиц техники.
Свердловская область — Происшествия — МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
