"Спортинг" с россиянином Чишкалой выиграл Лигу чемпионов по футзалу

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Португальский "Спортинг" обыграл испанскую "Пальму" в финале Лиги чемпионов по футзалу.

"Финал четырех" прошел в итальянском городе Пезаро. Решающая встреча завершилась со счетом 2:0. В составе "Спортинга" мяч забил Диогу Сантуш (4-я минута), который на 18-й минуте получил красную карточку. Также автоголом отметился Алиссон (36), который ошибся в борьбе с россиянином Иваном Чишкалой.

Ранее в матче за третье место испанская "Картахена" обыграла французский "Этуаль" в серии пенальти - 5:4 (основное время - 3:3).

"Спортинг" прервал серию "Пальмы" из трех побед подряд в Лиге чемпионов. Лиссабонский клуб стал трехкратным победителем турнира - ранее команда завоевывала трофей в 2019 и 2021 годах.