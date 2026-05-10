"Спортинг" с россиянином Чишкалой выиграл Лигу чемпионов по футзалу

21:31 10.05.2026 (обновлено: 21:46 10.05.2026)
"Спортинг" с россиянином Иваном Чишкалой выиграл Лигу чемпионов по футзалу

© UEFA / UEFA Futsal Twitter — Иван Чишкала
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Португальский "Спортинг" обыграл испанскую "Пальму" в финале Лиги чемпионов по футзалу.
"Финал четырех" прошел в итальянском городе Пезаро. Решающая встреча завершилась со счетом 2:0. В составе "Спортинга" мяч забил Диогу Сантуш (4-я минута), который на 18-й минуте получил красную карточку. Также автоголом отметился Алиссон (36), который ошибся в борьбе с россиянином Иваном Чишкалой.
Ранее в матче за третье место испанская "Картахена" обыграла французский "Этуаль" в серии пенальти - 5:4 (основное время - 3:3).
"Спортинг" прервал серию "Пальмы" из трех побед подряд в Лиге чемпионов. Лиссабонский клуб стал трехкратным победителем турнира - ранее команда завоевывала трофей в 2019 и 2021 годах.
Чишкале 30 лет. Он выиграл главный по статусу еврокубок во второй раз в карьере. Ранее россиянин стал обладателем Кубка УЕФА (название турнира до сезона-2018/19) в 2016 году в составе югорского клуба "Газпром-Югра". Кроме того, Чишкала дважды становился бронзовым призером турнира в составе лиссабонской "Бенфики" - в 2022 и 2023 годах.
