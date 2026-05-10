Рейтинг@Mail.ru
На Украине мужчина устроил стрельбу из-за сорванной детьми сирени - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 10.05.2026
На Украине мужчина устроил стрельбу из-за сорванной детьми сирени

Мужчина устроил стрельбу в Черкассах из-за сорванной детьми сирени

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на Украине
Автомобиль полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина устроил стрельбу в Черкассах из-за того, что дети сорвали сирень.
  • Никто не пострадал.
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Мужчина устроил стрельбу в Черкассах в центре Украины из-за сорванной детьми сирени, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на полицию.
Черкассах мужчина стрелял в одном из микрорайонов города из-за того, что дети сорвали сирень… Мужчина пытался догнать несовершеннолетних, а когда это не удалось — вынес из дома пистолет и начал стрелять", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного".
По предварительным данным, никто не пострадал.
Автомобиль полиции Украины во Львове - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Во Львове мужчина открыл стрельбу в квартире
23 апреля, 11:29
 
ПроисшествияЧеркассыУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала