"Славия" не смогла досрочно стать чемпионом Чехии из-за фанатов

"Мы не можем искать для себя никаких оправданий. Наши болельщики выбежали на поле и прервали матч до его окончания. Соперник сообщил о нападении на одного или двух игроков. Думаю, что решение прекратить матч было правильным. Нам остается только извиниться. Сейчас это относится к компетенции дисциплинарной комиссии. Матч был сорван по нашей вине, причины прерывания игры создали наши болельщики. Можно ожидать, что по итогам матча будет засчитано техническое поражение. Мы должны с этим считаться, наша ситуация в борьбе за титул чрезвычайно осложнилась. Еще раз прошу у всех прощения, мне очень жаль", - приводятся слова председателя совета директоров "Славии" Ярослава Твердика на сайте клуба.