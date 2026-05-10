"Славия" не смогла досрочно стать чемпионом Чехии из-за фанатов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пражское дерби между «Славией» и «Спартой» было прервано из-за массового вторжения болельщиков «Славии» на поле.
- Болельщики «Славии» с пиротехникой прорвались на поле и начали нападать на футболистов «Спарты».
- Председатель совета директоров «Славии» Ярослав Твердик извинился за поведение болельщиков и признал, что команда может получить техническое поражение.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пражское дерби в рамках чемпионата Чехии между "Славией" и "Спартой" было прервано после массового вторжения на поле болельщиков "Славии", часть из которых напала на футболистов команды соперника.
Встреча 32-го тура состоялась на стадионе "Славии". На седьмой компенсированной ко второму тайму минуте при счете 3:2 в пользу хозяев болельщики с пиротехникой прорвались на поле, после чего направились к сектору фанатов "Спарты" и начали бросать файеры, а также нападать на футболистов команды гостей. Матч был приостановлен, позднее на странице "Спарты" в соцсети X появилось сообщение, что команда на автобусе покинула стадион в целях безопасности.
"Мы не можем искать для себя никаких оправданий. Наши болельщики выбежали на поле и прервали матч до его окончания. Соперник сообщил о нападении на одного или двух игроков. Думаю, что решение прекратить матч было правильным. Нам остается только извиниться. Сейчас это относится к компетенции дисциплинарной комиссии. Матч был сорван по нашей вине, причины прерывания игры создали наши болельщики. Можно ожидать, что по итогам матча будет засчитано техническое поражение. Мы должны с этим считаться, наша ситуация в борьбе за титул чрезвычайно осложнилась. Еще раз прошу у всех прощения, мне очень жаль", - приводятся слова председателя совета директоров "Славии" Ярослава Твердика на сайте клуба.
В случае победы "Славия" набрала бы 77 очков и досрочно стала чемпионом Чехии, оторвавшись от "Спарты" на 11 баллов за три тура до конца сезона.