Рейтинг@Mail.ru
"Славия" не смогла досрочно стать чемпионом Чехии из-за фанатов - РИА Новости Спорт, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:39 10.05.2026
"Славия" не смогла досрочно стать чемпионом Чехии из-за фанатов

"Славия" не смогла досрочно стать чемпионом Чехии из-за сорвавших матч фанатов

© пресс-служба клуба "Славия Прага"Болельщики чешской "Славии Прага"
Болельщики чешской Славии Прага - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© пресс-служба клуба "Славия Прага"
Болельщики чешской "Славии Прага". Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пражское дерби между «Славией» и «Спартой» было прервано из-за массового вторжения болельщиков «Славии» на поле.
  • Болельщики «Славии» с пиротехникой прорвались на поле и начали нападать на футболистов «Спарты».
  • Председатель совета директоров «Славии» Ярослав Твердик извинился за поведение болельщиков и признал, что команда может получить техническое поражение.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пражское дерби в рамках чемпионата Чехии между "Славией" и "Спартой" было прервано после массового вторжения на поле болельщиков "Славии", часть из которых напала на футболистов команды соперника.
Встреча 32-го тура состоялась на стадионе "Славии". На седьмой компенсированной ко второму тайму минуте при счете 3:2 в пользу хозяев болельщики с пиротехникой прорвались на поле, после чего направились к сектору фанатов "Спарты" и начали бросать файеры, а также нападать на футболистов команды гостей. Матч был приостановлен, позднее на странице "Спарты" в соцсети X появилось сообщение, что команда на автобусе покинула стадион в целях безопасности.
"Мы не можем искать для себя никаких оправданий. Наши болельщики выбежали на поле и прервали матч до его окончания. Соперник сообщил о нападении на одного или двух игроков. Думаю, что решение прекратить матч было правильным. Нам остается только извиниться. Сейчас это относится к компетенции дисциплинарной комиссии. Матч был сорван по нашей вине, причины прерывания игры создали наши болельщики. Можно ожидать, что по итогам матча будет засчитано техническое поражение. Мы должны с этим считаться, наша ситуация в борьбе за титул чрезвычайно осложнилась. Еще раз прошу у всех прощения, мне очень жаль", - приводятся слова председателя совета директоров "Славии" Ярослава Твердика на сайте клуба.
В случае победы "Славия" набрала бы 77 очков и досрочно стала чемпионом Чехии, оторвавшись от "Спарты" на 11 баллов за три тура до конца сезона.
Футбол - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Решающий матч сезона во французской Лиге 2 прервали из-за беспорядков
Вчера, 23:46
 
ФутболСпортЧехияСпарта (Прага)Славия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    М. Кецманович
    66
    44
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Челси
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Манчестер Юнайтед
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Брентфорд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Сельта
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вольфсбург
    Бавария
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Ювентус
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Бетис
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала