В Чехии разрушение памятника красноармейцу не помешало празднованию Победы

Представители общественности планируют провести работы у мемориала в парке, чтобы в следующем году горожане могли цивилизованно разместить принесенные букеты цветов на специальных постаментах.

ПРАГА, 10 мая – РИА Новости. Сотни жителей города Теплице на западе Чехии по многолетней традиции пришли 9 мая в парк "Гавличкове салы" на центральной площади, чтобы почтить память советских воинов-освободителей возложением цветов к мемориалу, хотя скульптура красноармейца здесь уже год отсутствует – ее разбили неизвестные вандалы, сообщил РИА Новости председатель местной организации Kovčeg-Arha, которая объединяет русскоговорящих жителей Устецкого края, Анатолий Орлов.

"Вандалы, сбросившие в прошлом году с пьедестала памятник красноармейцу-освободителю у монумента в центре города Теплице, видимо, рассчитывали тем самым и нарушить традиционно проходившее здесь празднование Дня Победы над фашизмом, но просчитались – в субботний день 9 мая сотни горожан пришли на знакомое место, чтобы возложить цветы в память о жертвах, принесенных Красной армией ради освобождения их страны от гитлеровской оккупации", - сказал Орлов.

Большое число людей с цветами пришли в этот день также на кладбище на окраине города, где похоронены 145 красноармейцев, еще 21 могила с останками советских бойцов находится на соседнем еврейском кладбище, их также покрыли многочисленные букеты весенних цветов, особенно много было сирени.

Выступившие во время импровизированного короткого митинга на кладбище ораторы напомнили о жестоких боях, проходивших в этих местах в майские дни 1945 года, о силе духа и мужестве воинов-освободителей. Всего при освобождении Чехословакии в конце 1944 по май 1945 года погибло свыше 140 тысяч бойцов и офицеров Красной армии.