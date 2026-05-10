Рейтинг@Mail.ru
В Чехии разрушение памятника красноармейцу не помешало празднованию Победы - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:14 10.05.2026 (обновлено: 08:53 10.05.2026)
В Чехии разрушение памятника красноармейцу не помешало празднованию Победы

Разрушение памятника красноармейцу не помешало в Теплице празднованию Дня Победы

© РИА НовостиНеизвестные варвары разбили памятник советскому солдату в Теплице
Неизвестные варвары разбили памятник советскому солдату в Теплице - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© РИА Новости
Неизвестные варвары разбили памятник советскому солдату в Теплице. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Теплице на западе Чехии неизвестные вандалы разбили памятник красноармейцу-освободителю.
  • Несмотря на разрушение памятника, сотни жителей города 9 мая пришли в парк «Гавличкове салы», чтобы почтить память советских воинов-освободителей возложением цветов.
  • Представители общественности планируют провести работы у мемориала в парке, чтобы в следующем году горожане могли цивилизованно разместить принесенные букеты цветов на специальных постаментах.
ПРАГА, 10 мая – РИА Новости. Сотни жителей города Теплице на западе Чехии по многолетней традиции пришли 9 мая в парк "Гавличкове салы" на центральной площади, чтобы почтить память советских воинов-освободителей возложением цветов к мемориалу, хотя скульптура красноармейца здесь уже год отсутствует – ее разбили неизвестные вандалы, сообщил РИА Новости председатель местной организации Kovčeg-Arha, которая объединяет русскоговорящих жителей Устецкого края, Анатолий Орлов.
"Вандалы, сбросившие в прошлом году с пьедестала памятник красноармейцу-освободителю у монумента в центре города Теплице, видимо, рассчитывали тем самым и нарушить традиционно проходившее здесь празднование Дня Победы над фашизмом, но просчитались – в субботний день 9 мая сотни горожан пришли на знакомое место, чтобы возложить цветы в память о жертвах, принесенных Красной армией ради освобождения их страны от гитлеровской оккупации", - сказал Орлов.
Большое число людей с цветами пришли в этот день также на кладбище на окраине города, где похоронены 145 красноармейцев, еще 21 могила с останками советских бойцов находится на соседнем еврейском кладбище, их также покрыли многочисленные букеты весенних цветов, особенно много было сирени.
Выступившие во время импровизированного короткого митинга на кладбище ораторы напомнили о жестоких боях, проходивших в этих местах в майские дни 1945 года, о силе духа и мужестве воинов-освободителей. Всего при освобождении Чехословакии в конце 1944 по май 1945 года погибло свыше 140 тысяч бойцов и офицеров Красной армии.
"Что касается возможного восстановления памятника красноармейцу на мемориале в парке "Гавличкове сады", то мы неоднократно говорили на эту тему с мэром города Иржи Штадлом, однако тот ссылается на нехватку для этого средств. Тем не менее представители общественности намерены провести у мемориала в парке определенные работы для того, чтобы через год при следующем праздновании Дня Победы горожане могли цивилизованно на специальные постаменты уложить принесенные букеты цветов. Вандалы не должны мешать нашему интернациональному празднику", - сказал Орлов.
Сотрудники полиции Латвии - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Полиция Латвии фиксирует на видео тех, кто чтит память погибших воинов ВОВ
24 апреля, 01:47
 
В миреЧехияЧехословакияДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала