Рейтинг@Mail.ru
Финансист назвала простую формулу для управления личным бюджетом - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 10.05.2026
Финансист назвала простую формулу для управления личным бюджетом

Финансист Гогаладзе предложила делить весь доход после налогов на три части

© Depositphotos.com / nito103Подсчет расходов
Подсчет расходов - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© Depositphotos.com / nito103
Подсчет расходов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экономист Ольга Гогаладзе рассказала о простой формуле для управления личным бюджетом.
  • Формула 50/30/20 предлагает делить доход после налогов на три части: 50% — на обязательные траты, 30% — на желания, 20% — на сбережения и инвестиции.
  • Гогаладзе посоветовала новичкам начинать с этого правила, а затем увеличивать долю сбережений, если необходимо накопить быстрее.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Распределить доходы и расходы бюджета, чтобы навести порядок в финансах и откладывать деньги без жестких ограничений поможет простая формула, рассказала агентству “Прайм” экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.
Правило 50/30/20 предлагает делить весь доход после налогов на три части: 50% — на обязательные траты (жильё, коммуналка, продукты, транспорт, лекарства); 30% — на желания (рестораны, хобби, путешествия, шопинг); 20% — на сбережения и инвестиции.
«
"Это хороший старт для новичков, — пояснила Гогаладзе. — Не нужно заводить 100 категорий в Excel. Вы не лишаете себя радостей жизни, поэтому риск "сорваться" и потратить всё гораздо ниже".
Эксперт признала, что в дорогих городах аренда может превышать 50% дохода, а для тех, кто хочет быстро накопить, 20% может быть мало. Она посоветовала новичкам начинать с этого правила, а затем увеличивать долю сбережений. Альтернативные методы — сразу откладывать фиксированный процент с зарплаты или использовать более детальную разбивку 60/10/10/10/10.
Деньги - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Финансист раскрыла три причины, почему денег мало даже при росте зарплаты
3 мая, 03:18
 
Ольга ГогаладзеЭкономикаРасходы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала