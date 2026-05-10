Финансист назвала простую формулу для управления личным бюджетом

Правило 50/30/20 предлагает делить весь доход после налогов на три части: 50% — на обязательные траты (жильё, коммуналка, продукты, транспорт, лекарства); 30% — на желания (рестораны, хобби, путешествия, шопинг); 20% — на сбережения и инвестиции.

"Это хороший старт для новичков, — пояснила Гогаладзе. — Не нужно заводить 100 категорий в Excel. Вы не лишаете себя радостей жизни, поэтому риск "сорваться" и потратить всё гораздо ниже".

Эксперт признала, что в дорогих городах аренда может превышать 50% дохода, а для тех, кто хочет быстро накопить, 20% может быть мало. Она посоветовала новичкам начинать с этого правила, а затем увеличивать долю сбережений. Альтернативные методы — сразу откладывать фиксированный процент с зарплаты или использовать более детальную разбивку 60/10/10/10/10.