Британские лейбористы потеряли половину мест в муниципальных советах - РИА Новости, 10.05.2026
22:16 10.05.2026
Британские лейбористы потеряли половину мест в муниципальных советах

© РИА Новости / Алекс Макнотон
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правящая в Великобритании партия лейбористов по итогам местных выборов потеряла почти 1 200 из более чем 2 200 ранее занятых мест в муниципальных советах.
  • Основным победителем стала правая партия Reform UK, которая набрала порядка 1 400 мест.
  • Лейбористы по-прежнему контролируют большинство мест в 28 советах, но потеряли контроль над 36 советами.
ЛОНДОН, 10 мая - РИА Новости. Правящая в Великобритании партия лейбористов по итогам местных выборов потеряла половину всех своих мест в муниципальных советах, свидетельствуют данные, приведенные газетой Times.
Региональные выборы в Великобритании прошли в четверг, однако подсчет голосов завершился только в воскресенье. Выборы проходили в 136 регионах Англии.
Согласно итоговым результатам, лейбористы потеряли почти 1 200 из более 2 200 ранее занятых представителями партии мест в муниципальных советах. Консерваторы также потерпели поражение и потеряли более 400 мест, в итоге набрав менее 800 мест.
Основным победителем стала правая партия Reform UK, набрав порядка 1 400 мест. Ранее у партии было менее 100 мест. Зеленые набрали 376 мест и теперь располагают 568 местами. Количество мест, контролируемых либерал-демократами, увеличилось на 143 до 832.
Лейбористы также потеряли контроль над 36 советами. При этом партия по-прежнему контролирует большинство мест в 28 советах, что больше, чем у любой другой партии. Reform UK набрала большинство в 14 советах, зеленые – в 5. Консерваторы теперь контролируют только девять муниципалитетов, либерал-демократы – 15.
Лейбористы также получили только девять из 96 мест в валлийском Сенедде (парламенте) и 17 из 129 мест в шотландском парламенте.
Ранее 30 членов британского парламента от Лейбористской партии призвали премьер-министра Кира Стармера подать в отставку после провала на выборах.
ВеликобританияАнглияКир СтармерЛейбористская партия ВеликобританииПолитика
 
 
