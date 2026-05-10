Британские лейбористы потеряли половину мест в муниципальных советах

Краткий пересказ от РИА ИИ Правящая в Великобритании партия лейбористов по итогам местных выборов потеряла почти 1 200 из более чем 2 200 ранее занятых мест в муниципальных советах.

Основным победителем стала правая партия Reform UK, которая набрала порядка 1 400 мест.

Лейбористы по-прежнему контролируют большинство мест в 28 советах, но потеряли контроль над 36 советами.

ЛОНДОН, 10 мая - РИА Новости. Правящая в Великобритании партия лейбористов по итогам местных выборов потеряла половину всех своих мест в муниципальных советах, свидетельствуют данные, приведенные Правящая в Великобритании партия лейбористов по итогам местных выборов потеряла половину всех своих мест в муниципальных советах, свидетельствуют данные, приведенные газетой Times.

Региональные выборы в Великобритании прошли в четверг, однако подсчет голосов завершился только в воскресенье. Выборы проходили в 136 регионах Англии

Согласно итоговым результатам, лейбористы потеряли почти 1 200 из более 2 200 ранее занятых представителями партии мест в муниципальных советах. Консерваторы также потерпели поражение и потеряли более 400 мест, в итоге набрав менее 800 мест.

Основным победителем стала правая партия Reform UK, набрав порядка 1 400 мест. Ранее у партии было менее 100 мест. Зеленые набрали 376 мест и теперь располагают 568 местами. Количество мест, контролируемых либерал-демократами, увеличилось на 143 до 832.

Лейбористы также потеряли контроль над 36 советами. При этом партия по-прежнему контролирует большинство мест в 28 советах, что больше, чем у любой другой партии. Reform UK набрала большинство в 14 советах, зеленые – в 5. Консерваторы теперь контролируют только девять муниципалитетов, либерал-демократы – 15.

Лейбористы также получили только девять из 96 мест в валлийском Сенедде (парламенте) и 17 из 129 мест в шотландском парламенте.