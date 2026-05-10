Самые необычные бытовые привычки Леонида Брежнева

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Леонид Ильич Брежнев 18 лет находился во главе советского государства. Он, безусловно, был одним из тех людей, чья жизнь "без галстука" неизменно вызывает интерес наравне с политической деятельностью.

Каким же был в быту генсек?

Китель, весивший шесть килограммов

Леонид Ильич очень любил ордена и медали — за годы правления Брежнев был удостоен более 100 советских и иностранных наград. Он четырежды получал звание Героя Советского Союза — случай беспрецедентный для мирного времени. Также Брежневу присвоили звание Героя Социалистического Труда, вручались высшие ордена социалистических стран и многочисленные юбилейные медали.

По некоторым данным, китель Брежнева со всеми наградами весил около шести килограммов.

В годы перестройки, правда, список наград Брежнева пересмотрело новое руководство страны. Бывший генсек был лишен ордена "Победа" — высшего военного ордена СССР.

Какой русский не любит быстрой езды?

Была у Брежнева и настоящая страсть — автомобили. Всего машин было сорок, их дарили Леониду Ильичу мировые лидеры, изготавливая на заказ в одном или в крайнем случае нескольких экземплярах.

Одной из самых любимых машин Брежнева был Rolls-Royce Silver Shadow. В свое время эта машина была куплена латвийским клубом антикварных автомобилей и находилась в экспозиции Рижского автомобильного музея. За рулем черного "Роллс-Ройса" теперь восседает восковая фигура Леонида Ильича.

Водить автомобиль Брежнев научился в годы войны и очень любил быструю езду. Уже в должности Генерального секретаря, когда для него освобождалось шоссе, Брежнев ездил на огромной скорости.

"Настоящий русский, полный чувств, с грубым юмором", — так вспоминал Брежнева Генри Киссинджер.

Всегда оставался генсеком

На ответственной должности главы СССР Брежнев не имел возможности забыть о делах даже в домашней обстановке.

"Он же даже на даче мог подумать о личном, только когда ложился спать. Придет с работы вечером, переоденется, поужинает — и наверх, в кабинет. <...> Через некоторое время спускался в гостиную, пил чай, смотрел "Время", опять в кабинет, потом спать. А с утра все по минутам: завтрак, парикмахер и к девяти в Кремль", — вспоминает внук Леонида Ильича Андрей Брежнев.

Генсек никогда не позволял себе показывать дурной пример. Он никогда не ходил в халатах, дома носил простые костюмы, но неизменно аккуратные и строгие. В Крыму носил полотняные брюки, такой же пиджак и легкую продуваемую украинскую рубаху. Или просто спортивный костюм.

Лишь обувь всегда шилась на заказ: Леонид Ильич любил кожаные ботинки, а его супруга Виктория Петровна — туфли на небольшом каблуке.

Носил только отечественное

Костюмы Брежнев носил только отечественные, вспоминает Андрей Брежнев. "Рубашки он любил голубого цвета. Костюмы шили в Доме моделей, рубашки — на "Большевичке". Лишь галстуки были импортные, застегивающиеся на крючочек.

Брежнев ценил хороший шашлык и дичь. Однако деликатесам предпочитал яичницу с салом и иногда заказывал чебуреки. Как и другие лидеры СССР, часто ел супы, а из блюд с овощами предпочитал рагу с баклажанами, помидорами и чесноком.

Позже стоматологические проблемы заставили Брежнева перейти на более жидкую и мягкую пищу. Для него готовили котлеты из двух видов мяса: курицы и свинины.

© РИА Новости Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев во время посещения международного детского пионерского лагеря "Артек" в Крыму

К дорогим или крупным подаркам Брежнев относился с иронией, но радовался всему.