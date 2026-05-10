Уиллем Дефо посетил российский павильон на Венецианской биеннале
02:56 10.05.2026 (обновлено: 09:18 10.05.2026)
Уиллем Дефо посетил российский павильон на Венецианской биеннале

Ансамбль "Толока" исполнил народную песню для Уиллема Дефо на биеннале в Венеции

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский ансамбль «Толока» исполнил народную песню «Коробочку» для актера Уиллема Дефо на 61-й Венецианской биеннале современного искусства.
  • Уиллем Дефо посетил российский павильон на Венецианской биеннале, где проходил перформанс ансамбля «Толока».
  • Ансамбль «Толока» выразил радость по поводу того, что русская песня вызывает теплые эмоции у людей из других культур.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российский ансамбль "Толока" исполнил народную песню для актера Уиллема Дефо на 61-й Венецианской биеннале современного искусства, сообщил ансамбль.
Дефо посетил российский павильон на Венецианской биеннале. Россия принимает участие в Венецианской биеннале после четырехлетнего перерыва с мультикультурным проектом "Дерево укоренено в небе".
"Уиллем Дефо пришёл в российский павильон на наш перформанс, и после завершения мы исполнили для него "Коробочку", - говорится в сообщении в Telegram-канале ансамбля.
На видео ансамбль "Толока" поёт "Коробочку", а Дефо кивает в такт и улыбается. В титрах авторы видео подчеркивают, что "вероятность, что Уиллем Дефо будет кайфовать под русскую народную песню мала, но никогда не равна нулю".
"Радуемся, когда русская песня вызывает теплые эмоции у людей из других культур. И верим, что русская песня достойна мирового признания", - также отмечается в сообщении ансамбля.
Венецианская биеннале - один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Она была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах Биеннале появился еще в 1914 году, он построен по проекту архитектора Алексея Щусева.
