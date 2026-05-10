Уиллем Дефо посетил российский павильон на Венецианской биеннале

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российский ансамбль "Толока" исполнил народную песню для актера Уиллема Дефо на 61-й Венецианской биеннале современного искусства, сообщил ансамбль.

Дефо посетил российский павильон на Венецианской биеннале. Россия принимает участие в Венецианской биеннале после четырехлетнего перерыва с мультикультурным проектом "Дерево укоренено в небе".

"Уиллем Дефо пришёл в российский павильон на наш перформанс, и после завершения мы исполнили для него "Коробочку", - говорится в сообщении в Telegram-канале ансамбля.

На видео ансамбль "Толока" поёт "Коробочку", а Дефо кивает в такт и улыбается. В титрах авторы видео подчеркивают, что "вероятность, что Уиллем Дефо будет кайфовать под русскую народную песню мала, но никогда не равна нулю".

"Радуемся, когда русская песня вызывает теплые эмоции у людей из других культур. И верим, что русская песня достойна мирового признания", - также отмечается в сообщении ансамбля.