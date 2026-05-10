Бессент анонсировал встречу с вице-премьером Китая в Сеуле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Скотт Бессент анонсировал встречу в Сеуле с вице-премьером КНР Хэ Лифэном.
- После этого он продолжит путь в Пекин на саммит Трампа и Си Цзиньпина.
ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что проведет встречу в Сеуле с вице-премьером КНР Хэ Лифэном на фоне предстоящего визита американского лидера Дональда Трампа в Пекин.
Трамп посетит Пекин 14-15 мая для проведения переговоров с Си Цзиньпином. Первоначально визит американского лидера в Пекин планировался на 31 марта - 2 апреля, однако был перенесен в связи с ситуацией вокруг Ирана.