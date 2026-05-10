Рейтинг@Mail.ru
Бессент анонсировал встречу с вице-премьером Китая в Сеуле - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 10.05.2026
Бессент анонсировал встречу с вице-премьером Китая в Сеуле

Глава Минфина США Бессент заявил, что встретится в Сеуле с вице-премьером Китая

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Скотт Бессент анонсировал встречу в Сеуле с вице-премьером КНР Хэ Лифэном.
  • После этого он продолжит путь в Пекин на саммит Трампа и Си Цзиньпина.
ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что проведет встречу в Сеуле с вице-премьером КНР Хэ Лифэном на фоне предстоящего визита американского лидера Дональда Трампа в Пекин.
«

"В среду я сделаю остановку в Сеуле для встречи с вице-премьером КНР Хэ Лифэном, после чего продолжу путь в Пекин на саммит президента Трампа и председателя (КНР - ред.) Си (Цзиньпина - ред.)", - написал Бессент в соцсети X.

Трамп посетит Пекин 14-15 мая для проведения переговоров с Си Цзиньпином. Первоначально визит американского лидера в Пекин планировался на 31 марта - 2 апреля, однако был перенесен в связи с ситуацией вокруг Ирана.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Трамп не собирается во второй раз переносить визит в Китай, сообщил Бессент
3 мая, 17:56
 
В миреПекинКитайСеулДональд ТрампСкотт БессентСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала