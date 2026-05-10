Иранские БПЛА атаковали американское судно в Персидском заливе, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иранские БПЛА атаковали американское судно в Персидском заливе, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на главу компании.
- Судно Neha, принадлежащее американской транспортной компании Safesea Group, было без груза и стояло на якоре недалеко от Дохи, когда в него попал один из беспилотников.
- На борту судна находились 23 моряка, пострадавших нет.
ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Коммерческого судно Neha, принадлежащее американской транспортной компании Safesea Group, подверглось атаке иранских беспилотников в Персидском заливе, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на главу компании.
"Один беспилотник попал в судно, в то время как второй промахнулся. На момент атаки судно было без груза и стояло на якоре недалеко от Дохи", - говорится на сайте телеканала.
По информации Fox News, на борту судна находились 23 моряка, пострадавших нет.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
