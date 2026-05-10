В Курской области за сутки сбили 98 украинских беспилотников - РИА Новости, 10.05.2026
12:41 10.05.2026
В Курской области за сутки сбили 98 украинских беспилотников

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
  • За прошедшие сутки над Курской областью сбито 98 украинских беспилотников различного типа.
  • ВСУ 102 раза применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона.
  • В результате атак повреждено остекление дома вблизи села Дурово, поврежден бункер хранения зерна в селе Крупец, а также фасад дома, крыша, выбиты окна и повреждена хозпостройка в деревне Рыжевка.
КУРСК, 10 мая - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над Курской областью сбито 98 украинских беспилотников различного типа, 102 раза ВСУ применили артиллерию по отселённым приграничным районам региона, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 9 мая до 09.00 10 мая сбито 98 вражеских беспилотников различного типа. 102 раза враг применил артиллерию по отселённым районам", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что 18 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак вблизи села Дурово Рыльского района повреждено остекление дома. В селе Крупец повреждён бункер хранения зерна. В деревне Рыжевка повреждён фасад дома, крыша, выбиты окна и повреждена хозпостройка", - отметил губернатор.
Уточняется, что погибших и пострадавших нет.
ПроисшествияКурская областьРыльский районАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
