В Курской области за сутки сбили 98 украинских беспилотников

КУРСК, 10 мая - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над Курской областью сбито 98 украинских беспилотников различного типа, 102 раза ВСУ применили артиллерию по отселённым приграничным районам региона, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 9 мая до 09.00 10 мая сбито 98 вражеских беспилотников различного типа. 102 раза враг применил артиллерию по отселённым районам", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что 18 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак вблизи села Дурово Рыльского района повреждено остекление дома. В селе Крупец повреждён бункер хранения зерна. В деревне Рыжевка повреждён фасад дома, крыша, выбиты окна и повреждена хозпостройка", - отметил губернатор.
Уточняется, что погибших и пострадавших нет.
