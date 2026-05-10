В Курской области за сутки сбили 98 беспилотников - РИА Новости, 10.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
10:23 10.05.2026
Боевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
  • В Курской области за сутки сбили 98 украинских беспилотников.
  • ВСУ 18 раз атаковали беспилотниками территорию Курской области, используя взрывные устройства.
  • Повреждения получили дом в селе Дурово, бункер хранения зерна в селе Крупец и дом в деревне Рыжевка, однако погибших и пострадавших нет.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Сбито 98 украинских беспилотных летательных аппаратов в период с 09.00 мск субботы до 09.00 мск воскресенья над Курской областью, ВСУ 18 раз атаковали беспилотниками территорию региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Глава региона в субботу заявил, что за прошедшие сутки ВСУ 138 раз применили артиллерию по приграничью Курской области, над областью сбито 119 украинских БПЛА различного типа, погибших и пострадавших не было. Он добавил, что 18 раз беспилотные летательные аппараты атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"Всего в период с 09.00 мск 9 мая до 09.00 мск 10 мая сбито 98 вражеских беспилотников различного типа, 102 раза враг применил артиллерию по отселенным районам, 18 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что погибших и пострадавших нет. В результате атак вблизи села Дурово Рыльского района повреждено остекление дома, в селе Крупец поврежден бункер хранения зерна, в деревне Рыжевка повреждены фасад дома, крыша и хозпостройка, выбиты окна, перечислил Хинштейн.
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРыльский районАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
