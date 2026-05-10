В Курской области за сутки сбили 98 беспилотников

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Сбито 98 украинских беспилотных летательных аппаратов в период с 09.00 мск субботы до 09.00 мск воскресенья над Курской областью, ВСУ 18 раз атаковали беспилотниками территорию региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Глава региона в субботу заявил, что за прошедшие сутки ВСУ 138 раз применили артиллерию по приграничью Курской области, над областью сбито 119 украинских БПЛА различного типа, погибших и пострадавших не было. Он добавил, что 18 раз беспилотные летательные аппараты атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.