Mehr назвало причину сильного взрыва в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сильный взрыв в городе Чабахар на юго-востоке Ирана связан с подрывом не взорвавшихся во время острой фазы конфликта с США боеприпасов, сообщает агентство Mehr.
ТЕГЕРАН, 10 мая - РИА Новости. Сильный взрыв в городе Чабахар на юго-востоке Ирана связан с подрывом не взорвавшихся во время острой фазы конфликта между США и Исламской Республикой боеприпасов, сообщает агентство Mehr.
"Несколькими минутами ранее сильный взрыв был слышен в городе Чабахар. По данным корреспондента… взрыв был связан с подрывом не взорвавшихся во время войны… боеприпасов", - говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.