Галактионов рассказал, когда может пропасть вау-эффект от игры Батракова

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков играет на очень хорошем уровне, однако из-за грубых действий со стороны соперников впечатление от его игры может быть не таким ярким, заявил главный тренер столичного футбольного клуба Михаил Галактионов.

"Начнем с того, что потеря любого лидера сказывается. На атакующий потенциал это влияет. Но ребята молодцы. Выполнили наши требования. Команда достаточно легко и свободно действовала. Немножко торопились. Удаление сыграло свою роль. Имели возможности в большинстве, создавали моменты. До пенальти все было нормально. Но при нашей нервозности соперник это почувствовал. Было несколько атак, которые мы форсировали, торопились. Несколько ошибок могли привести к контратакам. Антон на пенальти проявил свои лидерские качества. Продолжаем борьбу за медали. Остался один шаг", - высказался Галактионов об игре команды без Батракова.