Галактионов рассказал, когда может пропасть вау-эффект от игры Батракова
23:02 10.05.2026

Галактионов рассказал, когда может пропасть вау-эффект от игры Батракова

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что полузащитник Алексей Батраков играет на очень хорошем уровне, но впечатление от его игры может быть не таким ярким из-за грубых действий со стороны соперников.
  • «Локомотив» обыграл «Балтику» со счетом 1:0 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), Батраков пропустил встречу из-за перебора желтых карточек.
  • Галактионов высказался об игре команды без Батракова, отметив, что команда достаточно легко и свободно действовала, но торопилась и допускала ошибки.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков играет на очень хорошем уровне, однако из-за грубых действий со стороны соперников впечатление от его игры может быть не таким ярким, заявил главный тренер столичного футбольного клуба Михаил Галактионов.
В воскресенье "Локомотив" дома обыграл "Балтику" со счетом 1:0 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Батраков пропустил встречу из-за перебора желтых карточек.
"Нет, - ответил Галактионов на вопрос, складывается ли у него ощущение, что Батраков боится играть с более слабыми командами. - Любые соперники готовятся. Сейчас напряженный чемпионат. Любая команда внизу тоже разбирает соперников. Когда против него играют плотно, грубовато, то вау-эффект может пропасть. Мы привыкли, что он играет либо очень хорошо, либо супер. Сейчас он все равно играет очень хорошо", - сказал специалист журналистам.
На 66-й минуте встречи голкипер "Локомотива" Антон Митрюшкин отразил пенальти в исполнении Ильи Петрова. Кроме того, гости остались в меньшинстве на 12-й минуте после удаления Кевина Андраде.
"Начнем с того, что потеря любого лидера сказывается. На атакующий потенциал это влияет. Но ребята молодцы. Выполнили наши требования. Команда достаточно легко и свободно действовала. Немножко торопились. Удаление сыграло свою роль. Имели возможности в большинстве, создавали моменты. До пенальти все было нормально. Но при нашей нервозности соперник это почувствовал. Было несколько атак, которые мы форсировали, торопились. Несколько ошибок могли привести к контратакам. Антон на пенальти проявил свои лидерские качества. Продолжаем борьбу за медали. Остался один шаг", - высказался Галактионов об игре команды без Батракова.
Батракову 20 лет. В текущем сезоне полузащитник провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 мячей.
