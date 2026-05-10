Агент Батракова опроверг информацию о скаутах "ПСЖ" на матчах "Локомотива"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Агент полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова заявил, что скаутов "ПСЖ" не было на матчах московского клуба.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Скаутов французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" не было на матчах московского "Локомотива", заявил журналистам агент полузащитника железнодорожников Алексея Батракова Владимир Кузьмичев.
Ранее "Чемпионат" сообщил, что Батраков может перейти в "ПСЖ" летом 2026 года. Футболисту 20 лет. Он является воспитанником "Локомотива". Всего за команду Батраков сыграл в 78 матчах в различных турнирах и забил 33 мяча.
"Правда ли, что (спортивный директор "ПСЖ" Луиш) Кампуш после сезона приедет на переговоры? Пока не могу сказать. Скаутов "ПСЖ" не было на матчах "Локомотива", - сказал Кузьмичев журналистам.