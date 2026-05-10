Рейтинг@Mail.ru
Агент Батракова опроверг информацию о скаутах "ПСЖ" на матчах "Локомотива" - РИА Новости Спорт, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:18 10.05.2026 (обновлено: 19:20 10.05.2026)
Агент Батракова опроверг информацию о скаутах "ПСЖ" на матчах "Локомотива"

Агент Батракова заявил, что скаутов "ПСЖ" не было на матчах "Локомотива"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАлексей Батраков
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Агент полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова заявил, что скаутов "ПСЖ" не было на матчах московского клуба.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Скаутов французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" не было на матчах московского "Локомотива", заявил журналистам агент полузащитника железнодорожников Алексея Батракова Владимир Кузьмичев.
Ранее "Чемпионат" сообщил, что Батраков может перейти в "ПСЖ" летом 2026 года. Футболисту 20 лет. Он является воспитанником "Локомотива". Всего за команду Батраков сыграл в 78 матчах в различных турнирах и забил 33 мяча.
"Правда ли, что (спортивный директор "ПСЖ" Луиш) Кампуш после сезона приедет на переговоры? Пока не могу сказать. Скаутов "ПСЖ" не было на матчах "Локомотива", - сказал Кузьмичев журналистам.
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Галактионов рассказал, обсуждал ли с Батраковым возможный переход в "ПСЖ"
1 мая, 23:04
 
ФутболЛокомотив (Москва)Пари Сен-Жермен (ПСЖ)Алексей БатраковВладимир Кузьмичёв
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Реал Мадрид
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Аталанта
    2
    3
  • Хоккей
    2-й период
    Монреаль
    Баффало
    4
    1
  • Хоккей
    11.05 04:30
    Анахайм
    Вегас
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Крылья Советов
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Сочи
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    А. Потапова
    32
    66
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Б. в. д. Зандсхюлп
    566
    744
  • Теннис
    Завершен
    Н. Осака
    Д. Шнайдер
    66
    12
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Динамо Махачкала
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Арсенал
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Балтика
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала