"Барселона" обыгрывает "Реал" после первого тайма матча чемпионата Испании

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. "Барселона" обыгрывает мадридский "Реал" после первого тайма матча 35-го тура чемпионата Испании по футболу.
Первая половина игры, которая проходит в столице Каталонии, завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Маркус Рэшфорд (9-я минута) и Ферран Торрес (18).
Перед началом матча прошла минута молчания в память об отце главного тренера "Барселоны" немца Ханс-Дитера Флика, о смерти которого стало известно в воскресенье. Несмотря на утрату, немецкий специалист руководит командой с тренерской скамейки.
"Барселона" на 11 очков опережает "Реал" за четыре тура до завершения сезона. "Сине-гранатовым" достаточно ничьей, чтобы обеспечить себе чемпионство.