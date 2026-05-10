"Барселона" обыгрывает "Реал" после первого тайма матча чемпионата Испании - РИА Новости Спорт, 10.05.2026
23:05 10.05.2026
"Барселона" обыгрывает "Реал" после первого тайма матча чемпионата Испании

"Реал" проигрывает "Барселоне" после первого тайма матча чемпионата Испании

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Барселона» ведет в счете 2:0 после первого тайма матча 35-го тура чемпионата Испании по футболу против «Реала».
  • «Барселона» опережает «Реал» на 11 очков за четыре тура до завершения сезона и может обеспечить себе чемпионство при ничьей в текущем матче.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. "Барселона" обыгрывает мадридский "Реал" после первого тайма матча 35-го тура чемпионата Испании по футболу.
Первая половина игры, которая проходит в столице Каталонии, завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Маркус Рэшфорд (9-я минута) и Ферран Торрес (18).
Перед началом матча прошла минута молчания в память об отце главного тренера "Барселоны" немца Ханс-Дитера Флика, о смерти которого стало известно в воскресенье. Несмотря на утрату, немецкий специалист руководит командой с тренерской скамейки.
"Барселона" на 11 очков опережает "Реал" за четыре тура до завершения сезона. "Сине-гранатовым" достаточно ничьей, чтобы обеспечить себе чемпионство.
ФутболСпортХанс-Дитер ФликЧемпионат Испании по футболуФерран ТорресРеал МадридБарселонаМаркус Рэшфорд
 
