Краткий пересказ от РИА ИИ
- Перед матчем "Барселоны" против "Реала" в рамках 35-го тура чемпионата Испании по футболу прошла минута молчания в связи со смертью отца главного тренера Ханс-Дитера Флика.
- Несмотря на утрату, Ханс-Дитер Флик руководит командой с тренерской скамейки.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Минута молчания в связи со смертью отца главного тренера "Барселоны" немца Ханс-Дитера Флика прошла перед матчем против мадридского "Реала" в рамках 35-го тура чемпионата Испании по футболу.
"Барселона" на 11 очков опережает "Реал" за четыре тура до завершения сезона. "Сине-гранатовым" достаточно ничьей, чтобы обеспечить себе чемпионство.