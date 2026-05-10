20:21 10.05.2026
В Таиланде волонтеры ищут россиянина, пропавшего после обращения в клинику

В Таиланде волонтеры ищут пропавшего после обращения в клинику в мае россиянина

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бангкоке волонтеры ищут 38-летнего россиянина, который пропал после обращения в клинику с болями в желудке.
  • После приема выписанного в клинике лекарства мужчина перестал выходить на связь.
  • Волонтеры сообщили, что мужчину видели в нескольких местах, в том числе в полицейском участке района Банграк, где расположено российское посольство.
БАНГКОК, 10 мая – РИА Новости. Российские волонтеры в Таиланде разыскивают 38-летнего гражданина РФ, пропавшего в Бангкоке в первых числах мая после обращения в местную клинику с болями в желудке и получения рецепта, сообщили РИА Новости члены одной из волонтерских групп, работающих в таиландской столице.
"Андрей прибыл в Бангкок из Вьетнама 30 апреля и поселился в хостеле для бюджетных туристов в районе улицы Кхаосан. Первого мая, видимо от непривычной пищи, у него появились сильные боли в желудке, и он обратился в ближайшую клинику в том же районе, где ему, как Андрей сообщил одному из своих друзей, "прописали местный обезбол". На следующий день после приема "обезбола" он перестал выходить на связь с родными и друзьями", - рассказали волонтеры.
Как сообщили собеседники агентства, друзья Андрея немедленно начали его искать, но на первом этапе поисков выяснили только, что россиянину, по неизвестной причине разбившему оконное стекло, в полицейском участке района Кхаосан перевязали рану. Затем появилась информация, что Андрей подходил к незнакомым людям в одном из торговых центров Бангкока, говорил им, что потерял вещи и документы, а затем убегал, не дожидаясь помощи.
Потом полицейские из другого участка сообщили волонтерам, что отвозили человека, похожего на Андрея, по его просьбе к посольству РФ в Бангкоке, однако в посольство он не обращался, рассказали волонтеры.
"Нас подключили к поискам недавно, к тому моменту все это уже произошло. Сейчас нам известно, что Андрея видели еще раз, уже 7 мая, в полицейском участке района Банграк, того же района, в котором расположено российское посольство. Андрея сейчас продолжают искать его друзья, родственники и наши волонтеры", - рассказали они.
Улица Кхаосан в Бангкоке десятки лет является центром обслуживания бюджетных туристов-"бэкпэкеров" ("рюкзачников", в основном студентов из стран Европы, Азии и Америки), на ней расположены дешевые хостелы, рестораны и бары, в которых проводят время бюджетные туристы. С частичной легализацией каннабиса в Таиланде на улице Кхаосан появилось множество заведений, продающих изделия с "медицинской марихуаной".
Большинство общедоступных обезболивающих средств в Таиланде выпускается по американским, европейским и индийским лицензиям с точным соблюдением технологии производства.
