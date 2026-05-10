Названы крупнейшие поставщики яблок в Россию

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Азербайджан и Китай стали крупнейшими поставщиками яблок в Россию: по итогам 2025 года страны ввезли этих фруктов на 60 и 50 миллионов долларов соответственно, следует из анализа РИА Новости открытых данных.
Помимо этого, Россия на крупные суммы закупает яблоки из Грузии (12,9 миллиона долларов). Импорт из Казахстана и Турции достигает примерно одинаковой суммы (7,6 и 7,2 миллиона долларов соответственно).
Вслед за ними по сумме экспорта располагаются Литва (1,7 миллиона долларов), Бразилия (1,2 миллиона долларов), Нидерланды (719,5 тысячи долларов), Киргизия (661,3 тысячи долларов), а также Южная Корея (127 тысяч долларов).
6 декабря 2025, 10:15