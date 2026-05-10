Названы крупнейшие поставщики яблок в Россию
09:54 10.05.2026
Названы крупнейшие поставщики яблок в Россию

Азербайджан и Китай стали крупнейшими поставщиками яблок в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Азербайджан и Китай стали крупнейшими поставщиками яблок в Россию.
  • По итогам 2025 года Азербайджан ввез яблок на 60 миллионов долларов, а Китай — на 50 миллионов долларов.
  • В топ-5 яблочных экспортеров также вошли Сербия, Молдавия и ЮАР.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Азербайджан и Китай стали крупнейшими поставщиками яблок в Россию: по итогам 2025 года страны ввезли этих фруктов на 60 и 50 миллионов долларов соответственно, следует из анализа РИА Новости открытых данных.
В топ-5 яблочных экспортеров вошли также Сербия (41,8 миллиона долларов), Молдавия (36,8 миллиона долларов) и ЮАР (26,9 миллиона долларов).
Помимо этого, Россия на крупные суммы закупает яблоки из Грузии (12,9 миллиона долларов). Импорт из Казахстана и Турции достигает примерно одинаковой суммы (7,6 и 7,2 миллиона долларов соответственно).
Кроме того, в десятку крупнейших поставщиков входят Чили (6,2 миллиона долларов) и Аргентина (4,6 миллиона долларов).
Вслед за ними по сумме экспорта располагаются Литва (1,7 миллиона долларов), Бразилия (1,2 миллиона долларов), Нидерланды (719,5 тысячи долларов), Киргизия (661,3 тысячи долларов), а также Южная Корея (127 тысяч долларов).
