Названы крупнейшие поставщики яблок в Россию

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Азербайджан и Китай стали крупнейшими поставщиками яблок в Россию: по итогам 2025 года страны ввезли этих фруктов на 60 и 50 миллионов долларов соответственно, следует из анализа РИА Новости открытых данных.