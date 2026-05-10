Краткий пересказ от РИА ИИ
- Автобусы с футболистами "Реала" и "Барселоны" забросали камнями перед матчем 35-го тура чемпионата Испании.
- В автобусе "Реала" разбили окно, никто из игроков не пострадал.
- Болельщики "Барселоны" по ошибке забросали камнями и автомобиль своей команды.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Автобусы с футболистами "Реала" и "Барселоны" были забросаны камнями перед матчем 35-го тура чемпионата Испании в столице Каталонии, сообщает El Mundo.
Встреча проходит в столице Каталонии в воскресенье на стадионе "Камп Ноу". "Барселона" на 11 очков опережает "Реал" за четыре тура до завершения сезона. "Сине-гранатовым" достаточно ничьей, чтобы обеспечить себе чемпионство.
Мбаппе не сыграет с "Барселоной"
Вчера, 13:22